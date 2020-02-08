Golden Man
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 668
- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمان الرحيمملاحظة:
أيها الإخوة والاخوات
السّـــــــلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
بودّي اليـــوم أن أقــوم بإعادة طرح هدا المـوضـــوع المتميز عليكم
صورة من قلب الحدث !
في نسخته الجديــــدة:
صورة من قلب الحدث 2020! ☑
والدي سبق وأن طرحته الأخت الفاضلة -سكون الفجر "عضو بالمنتدى"
بعد غلق الموضوع الأصلي لما بلغه من مشاركات كثيرررة وعدد صفحات كبير جدََّا (يستدعي التجديــــد).
-::.وبطريقة ونمط مختلف نـــوعََا ما.::-
_________________________
فـ أرتأيتُ على بركة الله.. أن أقوم بإعادة بعث الروح في هدا الموضوع من جـــديــــد -//..≣
وهو ما من شأنه °
بعث روح الأخوة والألفة.. وروح العائلة الواحدة بين أعضاء المنتدى
ويبعث تلك الأحاسيس الجميلة ___التي تحمل طياتها ______________
كـــل صورة! ⤽ ⤽ ⤽ وهاته هي الجائزة الحقيقية التي لا تقدر بثمن ( مع جوائز أخرى
+نصف شهرية..... عبارة عن عدد نقاط معين تضاف إلى كل عضو ساهم بعدد مشاركات أكبر وتفاعل مع الموضوع بشكل أكثررر =وهو ما من شأنه أن يرفع من مستوى عضويته بالمنتدى ...(وبالتالي زيادة وتعزيز ثقة أعضاء المنتدى فيه) .
+ وجائزة شهرية ___تكـــــون عبارة عن وسام تشجيع (يمنح من طرف الادارة).. لصاحب أفضل صورة,, (تختار= افضل صورة منقلب الحدث +++لكل شهر _عن طريق التصويت ..ودالك بإجراء استطلاع).
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أفكار مقترحة:_ للاتقاط صـــور جميـــلة من قلـــــب الحــدث :
❶ أثناء الصلاة (خلونا نشوفو الزرابا اتاعكم هههه)
❷ أثناء الدهاب للدراسة او خلالها .
❸ اثناء العمل أو اثناء الدهاب اليه . (كيف هي أجواااء العمل لديكم هههه)
❹ اثناء الاستراحة ( القهوة+ الغداء +التجوال والتحواس...الخ ههههه)
❺ اثناء تواجدكم بالمنزل خصوصا رفقة الاطفال البركة الصغار والطبخ ..الخ
❻ اثناء التّسوق .
❼ أثناااء تواجدكم .. بأماكن -طبيعيـــة- --=-أو-=-- أماكن تقع فيها أحداااث معينة """ فــ شاركونا...بـــ:
صورة من قلب الحدث !
أيها الإخوة والاخوات
السّـــــــلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته
بودّي اليـــوم أن أقــوم بإعادة طرح هدا المـوضـــوع المتميز عليكم
صورة من قلب الحدث !
في نسخته الجديــــدة:
صورة من قلب الحدث 2020! ☑
والدي سبق وأن طرحته الأخت الفاضلة -سكون الفجر "عضو بالمنتدى"
بعد غلق الموضوع الأصلي لما بلغه من مشاركات كثيرررة وعدد صفحات كبير جدََّا (يستدعي التجديــــد).
-::.وبطريقة ونمط مختلف نـــوعََا ما.::-
_________________________
فـ أرتأيتُ على بركة الله.. أن أقوم بإعادة بعث الروح في هدا الموضوع من جـــديــــد -//..≣
وهو ما من شأنه °
بعث روح الأخوة والألفة.. وروح العائلة الواحدة بين أعضاء المنتدى
ويبعث تلك الأحاسيس الجميلة ___التي تحمل طياتها ______________
كـــل صورة! ⤽ ⤽ ⤽ وهاته هي الجائزة الحقيقية التي لا تقدر بثمن ( مع جوائز أخرى
+نصف شهرية..... عبارة عن عدد نقاط معين تضاف إلى كل عضو ساهم بعدد مشاركات أكبر وتفاعل مع الموضوع بشكل أكثررر =وهو ما من شأنه أن يرفع من مستوى عضويته بالمنتدى ...(وبالتالي زيادة وتعزيز ثقة أعضاء المنتدى فيه) .
+ وجائزة شهرية ___تكـــــون عبارة عن وسام تشجيع (يمنح من طرف الادارة).. لصاحب أفضل صورة,, (تختار= افضل صورة منقلب الحدث +++لكل شهر _عن طريق التصويت ..ودالك بإجراء استطلاع).
@@@@@@@
أفكار مقترحة:_ للاتقاط صـــور جميـــلة من قلـــــب الحــدث :
❶ أثناء الصلاة (خلونا نشوفو الزرابا اتاعكم هههه)
❷ أثناء الدهاب للدراسة او خلالها .
❸ اثناء العمل أو اثناء الدهاب اليه . (كيف هي أجواااء العمل لديكم هههه)
❹ اثناء الاستراحة ( القهوة+ الغداء +التجوال والتحواس...الخ ههههه)
❺ اثناء تواجدكم بالمنزل خصوصا رفقة الاطفال البركة الصغار والطبخ ..الخ
❻ اثناء التّسوق .
❼ أثناااء تواجدكم .. بأماكن -طبيعيـــة- --=-أو-=-- أماكن تقع فيها أحداااث معينة """ فــ شاركونا...بـــ:
صورة من قلب الحدث !
- الاستطلاع الخاص بالتصويت على - أفضل صورة من قلب الحدث!
==== يكـــون في نهاية كل أسبوع من كل شهر .
- يكون دالك عن طريق وضع مشاركة في الموضوع - - -///تحمل رابط الصورة الأفضل في تقديركم/// - - -_ _ _ (مع دكر أسباب اختياركم للصورة ان أمكن) .
- يظهر الفائز بشكل آلــــي -ويعلن عليه من طرف صاحب الموضوع أو الإدارة ...في اليوم الأول من الشهر الجديد .
يرجى: تثبيت الموضوع.
هدا مع تحيات أخوكم: __✔_________ :Golden Man