بسم الله الرحمان الرحيم

أيها الإخوة والاخوات

السّـــــــلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته



بودّي اليـــوم أن أقــوم

بإعادة

طرح هدا المـوضـــوع المتميز

عليكم

صورة من قلب الحدث !



في نسخته الجديــــدة:

صورة من قلب الحدث 2020!

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والدي سبق وأن طرحته الأخت الفاضلة -سكون الفجر "عضو بالمنتدى"

بعد غلق الموضوع الأصلي لما بلغه من مشاركات كثيرررة وعدد صفحات كبير جدََّا (يستدعي التجديــــد).

-::.وبطريقة ونمط مختلف نـــوعََا ما.::-

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فـ أرتأيتُ على بركة الله.. أن أقوم بإعادة بعث الروح في هدا الموضوع من جـــديــــد -//..≣



وهو ما من شأنه °

بعث روح الأخوة والألفة.. وروح العائلة الواحدة بين أعضاء المنتدى

ويبعث تلك الأحاسيس الجميلة ___التي تحمل طياتها ______________

كـــل صورة! ⤽ ⤽ ⤽ وهاته هي الجائزة الحقيقية التي لا تقدر بثمن ( مع جوائز أخرى

+نصف شهرية..... عبارة عن عدد نقاط معين تضاف إلى كل عضو ساهم بعدد مشاركات أكبر وتفاعل مع الموضوع بشكل أكثررر =وهو ما من شأنه أن يرفع من مستوى عضويته بالمنتدى ...(وبالتالي زيادة وتعزيز ثقة أعضاء المنتدى فيه) .

+ وجائزة شهرية ___تكـــــون عبارة عن وسام تشجيع

(يمنح من طرف الادارة)

.. لصاحب أفضل صورة,, (تختار= افضل صورة من قلب الحدث +++لكل شهر _عن طريق التصويت ..ودالك بإجراء استطلاع).





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أفكار مقترحة: _ للاتقاط صـــور جميـــلة من قلـــــب الحــدث :



❶ أثناء الصلاة (خلونا نشوفو الزرابا اتاعكم هههه) ❶ أثناء الصلاة (خلونا نشوفو الزرابا اتاعكم هههه)

❷ أثناء الدهاب للدراسة او خلالها .

❸ اثناء العمل أو اثناء الدهاب اليه . (كيف هي أجواااء العمل لديكم هههه)

❹ اثناء الاستراحة ( القهوة+ الغداء +التجوال والتحواس...الخ ههههه)

❺ اثناء تواجدكم بالمنزل خصوصا رفقة الاطفال البركة الصغار والطبخ ..الخ

❻ اثناء التّسوق .

❼ أثناااء تواجدكم .. بأماكن -طبيعيـــة- --=-أو-=-- أماكن تقع فيها أحداااث معينة """ فــ شاركونا...بـــ: