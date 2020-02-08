صورة من قلب ❤❤❤ الحدث 2020!

Golden Man

Golden Man

:: عضو مُتميز ::
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
668
النقاط
551
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمان الرحيم

أيها الإخوة والاخوات
السّـــــــلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته

بودّي اليـــوم أن أقــوم بإعادة طرح هدا المـوضـــوع المتميز عليكم
صورة من قلب الحدث !

في نسخته الجديــــدة:
صورة من قلب ❤❤❤ الحدث 2020!

والدي سبق وأن طرحته الأخت الفاضلة -سكون الفجر "عضو بالمنتدى"
بعد غلق الموضوع الأصلي لما بلغه من مشاركات كثيرررة وعدد صفحات كبير جدََّا (يستدعي التجديــــد).
-::.وبطريقة ونمط مختلف نـــوعََا ما.::-
_________________________
فـ أرتأيتُ على بركة الله.. أن أقوم بإعادة بعث الروح في هدا الموضوع من جـــديــــد -//..≣

وهو ما من شأنه °
بعث روح الأخوة والألفة.. وروح العائلة الواحدة بين أعضاء المنتدى
ويبعث تلك الأحاسيس الجميلة ___التي تحمل طياتها ______________
كـــل صورة! ⤽ ⤽ ⤽ وهاته هي الجائزة الحقيقية التي لا تقدر بثمن ( مع جوائز أخرى:love::coffee:(y)

+نصف شهرية..... عبارة عن عدد نقاط معين تضاف إلى كل عضو ساهم بعدد مشاركات أكبر وتفاعل مع الموضوع بشكل أكثررر =وهو ما من شأنه أن يرفع من مستوى عضويته بالمنتدى ...(وبالتالي زيادة وتعزيز ثقة أعضاء المنتدى فيه) .
+ وجائزة شهرية ___تكـــــون عبارة عن وسام تشجيع (يمنح من طرف الادارة).. لصاحب أفضل صورة,, (تختار= افضل صورة من❤قلب الحدث +++لكل شهر _عن طريق التصويت ..ودالك بإجراء استطلاع).


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أفكار مقترحة:_ للاتقاط صـــور جميـــلة من قلـــــب ❤ الحــدث :

❶ أثناء الصلاة (خلونا نشوفو الزرابا اتاعكم هههه)
❷ أثناء الدهاب للدراسة او خلالها .
❸ اثناء العمل أو اثناء الدهاب اليه . (كيف هي أجواااء العمل لديكم هههه)
❹ اثناء الاستراحة ( القهوة+ الغداء +التجوال والتحواس...الخ ههههه)
❺ اثناء تواجدكم بالمنزل خصوصا رفقة الاطفال البركة الصغار والطبخ ..الخ
❻ اثناء التّسوق .
❼ أثناااء تواجدكم .. بأماكن -طبيعيـــة- --=-أو-=-- أماكن تقع فيها أحداااث معينة """ فــ شاركونا...بـــ:
صورة من قلب ❤ الحدث !


ملاحظة:
- الاستطلاع الخاص بالتصويت على - أفضل صورة ❤ من قلب الحدث!
==== يكـــون في نهاية كل أسبوع من كل شهر .
- يكون دالك عن طريق وضع مشاركة في الموضوع - - -///تحمل رابط الصورة الأفضل في تقديركم/// - - -_ _ _ (مع دكر أسباب اختياركم للصورة ان أمكن) .
- يظهر الفائز بشكل آلــــي -ويعلن عليه من طرف صاحب الموضوع أو الإدارة ...في اليوم الأول من الشهر الجديد .
يرجى: تثبيت الموضوع.


هدا مع تحيات أخوكم: _____:love:___:coffee:___ :Golden Man
 
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