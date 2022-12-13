اقوى التنظيمات الفلسطينية

السلام عليكم ورحمة الله . الكثير سمع باتفاق الجزائر والذي شمل كل التنظيمات الفلسطينية ودور الجزائر للمصالحة . لكن نجد هناك استفهام عن اقوى هذه التنظيمات وتاريخها ودورها على الخريطة السياسية .

احببت ان اوضح نبذة عن ماهية هذه الفصائل ومدى علاقتها بين بعضها البعض بأيجاز

( معيار القوة هنا ليست فقط عسكرية بل ايضا العلاقات الدبلوماسية)

1 حركة فتج .. أسسها احمد الشقيري 1965 وتلاه ياسر عرفات ( رحمهم الله ) والاخير هو من وسع نظاق الحركة

تقسم الحركة الى قسمين 1 السلطة الفلسطينية وهي المعترف بها كما انها تملك قوة عسكرية في انحاء الضفة الغربية بالرغم ان لها خصوم في الساحة الفلسطينية الا انها ترفض الاحتلال ولها علاقات دولية واسعة ابرزهم ( الصين روسيا الجزائر وفنزويلا 2. جناحها العسكري ( كتائب الاقصى ) وهو غير معترف به دوليا أسس عام 2000 م منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وينتشر مسلحوه في ارجاء الضفة الغربية وفي قطاع غزة تملك قوة صاروخية صغيرة

كما تسيطر الحركة بقوة امنية رسمية في المخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا . وقوة اخرى مع قواعد الجيش الاردني .

2 حركة حماس : أسسها الشيخ احمد ياسين ( رحمه الله ) تصاعدت شعبيتها بعد عام 1990 داخل الاراضي الفلسطينية . حصلت على قليل من الاعتراف و الشرعية الدولية بعد انتخابات 2006 .. وهي المسؤولة عن القطاع الحكومي في قطاع غزة كما ان لها قوة عسكرية كبيرة بالقطاع مع جناحها العسكري ( كتائب القسام ) الذي يصنع صواريخ محلية على غرار الضفة الغربية والتي لم يقدر قوتها لحد الان .

لها قوة امنية في المخيمات بالخارج كما انها تحافظ على علاقة ببعض الدول الاقليمية مثل تركيا ماليزيا وايران وقطر . وحديثا مصر والجزائر .

3 حركة الجهاد الاسلامي : أسسها الدكتور فتحي الشقاقي وبدأت العمل في فلسطين منذ ثمانينات القرن الماضي . تعد الحركة غير رسمية دوليا ولا تحظى باعتراف دولي كبير لكنها تحافظ على علاقات جيدة مع كل التنظيمات الفلسطينية محليا وخصوصا ( فتح وحماس ) وتلعب دور الوسيط احيانا . تملك الحركة قوة عسكرية صاروخية بيد جناحها العسكري ( سرايا القدس ) . كما انها تملك قوة بالضفة الغربية وتحديدا بالشمال . تتمتع الحركة بعلاقات اقليمية جيدة من ايران شرقا حتى بعض العشائر الليبية والسودانية غربا

كما ان لديها مكاتب للحركة في كلا من دمشق والقاهرة . رغم اختلاف الايدولوجيا وتكمن خطورتها على الاحتلال من تواجدها العسكري في القطاع والضفة وعلى الحدود الشمالية في الجنوب السوري واللبناني / في المخيمات ..

4 لجان المقاومة الشعبية : أسس من قبل الحج ابو العطايا رحمه الله . لا يحظى ياعتراف دولي وكان عبارة عن منشقين من الفصائل الثلاث المذكورة . وينحصر قوته العسكرية في قطاع غزة بيد جناحه العسكري ( الوية الناصر صلاح الدين ) . رغم قلة عدد افراده لكن تكمن خطورته في العمليات النوعية المفاجئة التي ينفذها والتي تكن فارقة وفاصلة اثناء المعارك

5 الجبهة الشعبية : وأسسها الراحل جورج حبش ذو أيديلوجيا يسارية رافقت الجبهة التاريخ الثوري مع حركة فتح لكنها تعد من خصومها في الشارع الفلسطيني . تكمن قوتها العسكرية بيد الجناح العسكري ( كتائب ابو علي ) في قطاع غزة وسوريا ولينان . كما يمتلك التنظيم شبكة علاقات واسعة مع تيارات يسارية واحزاب شيوعية في العالم . وتحظى بدعم سوري كبير

هذه اقوى 5 تنظيمات فلسطينية وقد يختلف معي بعض الاشخاص بالترتيب ... وقد تكون ( الجبهة الديمقراطية سادس اقوى التنظيمات ) لكنها ضعفت بعد سقوط النظام العراقي عام 2003

رغم الخلاف بين هذه التنظيمات بلايديلوجيا والمعارك الانتخابية والسياسية و حتى الفكرية والثقافية الا انهم تشاركو ونفذو عمليات مشتركة ضد المحتل عسكريا بل وقاتلو بصف واحد بالمعارك .. وظهرت ظاهرة جديدة وهي انبثاق مجموعات من شتى الفصائل وتكوين مجموعة مشتركة في حدود مدينة معينة ..

عجز الاحتلال تماما عن فهم الية عمل تلك المجموعات

نسأل الله لهم التقدم والثبات والسلام عليكم ورحمة الله