صباح الخير

اولا الحمد لله ان ابنك طلع شاطر و مربي و عارف ان هته الامور شي مقرف

و هذا بسبب تربيتكم ليه تربية سليمة و بفطرته النقية

ايضا الحمد لله انه ما شافش اخطر و افضع مما رأى كإغتصاب او مثلية او شيء اقبح



الآن اكيد ما راحش يرجع و اذا رجع لنادي لازم أبوه يكون مرافق ليه

خليه ينسى الامر و يعرف انه حرام و اصحابه ما يحبهمش الله

و ما تكثريش عليه يعني تعاونيه باش ينسى

قبل فترة واحد من معارفي لقى بنته تتفرج على الاباحية و بشكل خطير عندها شي 10 سنوات

و الله بالعقل و بالرزانة قدر خليها تنسى الامر و ترجع الى جادة الصواب



بخصوص الشكوى ارى ان لا تشتكي حتى ما تدخليش وليدك في متاهة

و تحقيق و امن و فضايح ـ لا تشكتكي و اشتكي الى الله انه تجيهم ضربة

من جيهة خلاف



للأسف هاذ الدواب راهم في كل مكان