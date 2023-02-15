السلام عليكم اخوتي
عندي مشكل من فضلكم اذا تقدرو تفيدوني
ابني عمره 10سنوات يمارس السباحة في مركب وطني يقوم بتسييره خواص
البارحة جاء متأثر وقالي انه تقيأ كثيرا قتلو علاش قالي شاف منظر مقرف قتلو وش هو قال ما يقدرش يقولي لانه شيء يفعله الكفار بهذي الكلمة
بعد ما اصررت عليه قالي انه شاف شاب و شابة في حمام المسبح و كانو مع بعض بدون ملابس
هو قالي انه لما شافهم خاف و راح يجري لدورة المياه يتقيأ انا مش عارفة اذا كلامه صحيح او انه شاف اكثر
لكن انا قلتله عادي و من الممكن تكون زوجته و قتله ما يزيدش يروح للحمام وانه سينسى هذا المنظر و لابد يصلي صلواته باه يحفظه ربي و ما يشوفش هذي المناظر ويقدر ينسى
هو كان مقلق قالي ما قدرش ينسى
قفلت الموضوع معاه و شغلته بواجباته
لكن خايفة نروح نشكي يجيبو ابني و يبقاو يسألو فيه و يقولوله لازم تورينا الطفلة هي تتفضح و ابني يبقى الحادث في باله
و خايفة ما نشكيش يحاسبني ربي اني ما سكت على المنكر
فيدوني ربي يعينكم خصوصا اللي يعرفو هذو الامور
شكرا
عندي مشكل من فضلكم اذا تقدرو تفيدوني
ابني عمره 10سنوات يمارس السباحة في مركب وطني يقوم بتسييره خواص
البارحة جاء متأثر وقالي انه تقيأ كثيرا قتلو علاش قالي شاف منظر مقرف قتلو وش هو قال ما يقدرش يقولي لانه شيء يفعله الكفار بهذي الكلمة
بعد ما اصررت عليه قالي انه شاف شاب و شابة في حمام المسبح و كانو مع بعض بدون ملابس
هو قالي انه لما شافهم خاف و راح يجري لدورة المياه يتقيأ انا مش عارفة اذا كلامه صحيح او انه شاف اكثر
لكن انا قلتله عادي و من الممكن تكون زوجته و قتله ما يزيدش يروح للحمام وانه سينسى هذا المنظر و لابد يصلي صلواته باه يحفظه ربي و ما يشوفش هذي المناظر ويقدر ينسى
هو كان مقلق قالي ما قدرش ينسى
قفلت الموضوع معاه و شغلته بواجباته
لكن خايفة نروح نشكي يجيبو ابني و يبقاو يسألو فيه و يقولوله لازم تورينا الطفلة هي تتفضح و ابني يبقى الحادث في باله
و خايفة ما نشكيش يحاسبني ربي اني ما سكت على المنكر
فيدوني ربي يعينكم خصوصا اللي يعرفو هذو الامور
شكرا