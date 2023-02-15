مشكلتي اعينوني مع ابني

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
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السلام عليكم اخوتي
عندي مشكل من فضلكم اذا تقدرو تفيدوني
ابني عمره 10سنوات يمارس السباحة في مركب وطني يقوم بتسييره خواص
البارحة جاء متأثر وقالي انه تقيأ كثيرا قتلو علاش قالي شاف منظر مقرف قتلو وش هو قال ما يقدرش يقولي لانه شيء يفعله الكفار بهذي الكلمة
بعد ما اصررت عليه قالي انه شاف شاب و شابة في حمام المسبح و كانو مع بعض بدون ملابس
هو قالي انه لما شافهم خاف و راح يجري لدورة المياه يتقيأ انا مش عارفة اذا كلامه صحيح او انه شاف اكثر
لكن انا قلتله عادي و من الممكن تكون زوجته و قتله ما يزيدش يروح للحمام وانه سينسى هذا المنظر و لابد يصلي صلواته باه يحفظه ربي و ما يشوفش هذي المناظر ويقدر ينسى
هو كان مقلق قالي ما قدرش ينسى
قفلت الموضوع معاه و شغلته بواجباته
لكن خايفة نروح نشكي يجيبو ابني و يبقاو يسألو فيه و يقولوله لازم تورينا الطفلة هي تتفضح و ابني يبقى الحادث في باله
و خايفة ما نشكيش يحاسبني ربي اني ما سكت على المنكر
فيدوني ربي يعينكم خصوصا اللي يعرفو هذو الامور
شكرا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
صباح الخير
اولا الحمد لله ان ابنك طلع شاطر و مربي و عارف ان هته الامور شي مقرف
و هذا بسبب تربيتكم ليه تربية سليمة و بفطرته النقية
ايضا الحمد لله انه ما شافش اخطر و افضع مما رأى كإغتصاب او مثلية او شيء اقبح

الآن اكيد ما راحش يرجع و اذا رجع لنادي لازم أبوه يكون مرافق ليه
خليه ينسى الامر و يعرف انه حرام و اصحابه ما يحبهمش الله
و ما تكثريش عليه يعني تعاونيه باش ينسى
قبل فترة واحد من معارفي لقى بنته تتفرج على الاباحية و بشكل خطير عندها شي 10 سنوات
و الله بالعقل و بالرزانة قدر خليها تنسى الامر و ترجع الى جادة الصواب

بخصوص الشكوى ارى ان لا تشتكي حتى ما تدخليش وليدك في متاهة
و تحقيق و امن و فضايح ـ لا تشكتكي و اشتكي الى الله انه تجيهم ضربة
من جيهة خلاف

للأسف هاذ الدواب راهم في كل مكان
 
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