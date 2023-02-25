إلـــتزام اللاعبين دينيا

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 15,476
- النقاط
- 2,381
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
السلام عليكم
على الرغم من الحرب الشعواء المعلنة ضد الاسلام من طرف الغرب العنصري
و أذرعه الإعلامية و السياسية بكل الطرائق المباشرة و الغير مباشرة
و إلساق كل ما هو عنيف او طائش او غير سوي و رجعي و متشدد بالاسلام
في محاولة منهم لجعل الشباب المسلم او من نشأ في بيئة الغرب يفر من هذا الدين
و يركب قوارب الإلحاد او يعانق الكانس و الصلبان بحجة الحضارة و التحرر
لكن هيهات هيهات
فكلما حاولوا ذالك بكل ما يملكون ما ترسانة مالية و إعلامية ضخمة
خاب ظنهم كما العادة
فنور الله لا ينطفيء و الحق كالريح الطيبة لا تخمد
في الآونة الاخيرة بان جيل من اللاعبين و اكثرهم ممن نشأ و كبر بين أظهر الغرب و في بلادهم
فظن الظانون انهم تميعوا لكن نور التدين و الاسلام أضاء قلوبهم
مبولحي و بن ناصر و بن زيمة و فاغولي و ماندي و بلماضي و شعال و بودبوز و توغاي
و الكثير من أصدقائهم أبوا إلا ان يلتزموا دينيا و يعتزوا بدينهم
للننقاش
على الرغم ما يعيشه اللاعبون من أجواء بعيدة عن التدين تماما
حرية و اموال و سهرات و خمور و و و و
لكن وصل نور الحق الى قلوبهم
أنتم
كيف ترون هته الظاهرة
السلام عليكم
على الرغم من الحرب الشعواء المعلنة ضد الاسلام من طرف الغرب العنصري
و أذرعه الإعلامية و السياسية بكل الطرائق المباشرة و الغير مباشرة
و إلساق كل ما هو عنيف او طائش او غير سوي و رجعي و متشدد بالاسلام
في محاولة منهم لجعل الشباب المسلم او من نشأ في بيئة الغرب يفر من هذا الدين
و يركب قوارب الإلحاد او يعانق الكانس و الصلبان بحجة الحضارة و التحرر
لكن هيهات هيهات
فكلما حاولوا ذالك بكل ما يملكون ما ترسانة مالية و إعلامية ضخمة
خاب ظنهم كما العادة
فنور الله لا ينطفيء و الحق كالريح الطيبة لا تخمد
في الآونة الاخيرة بان جيل من اللاعبين و اكثرهم ممن نشأ و كبر بين أظهر الغرب و في بلادهم
فظن الظانون انهم تميعوا لكن نور التدين و الاسلام أضاء قلوبهم
مبولحي و بن ناصر و بن زيمة و فاغولي و ماندي و بلماضي و شعال و بودبوز و توغاي
و الكثير من أصدقائهم أبوا إلا ان يلتزموا دينيا و يعتزوا بدينهم
للننقاش
على الرغم ما يعيشه اللاعبون من أجواء بعيدة عن التدين تماما
حرية و اموال و سهرات و خمور و و و و
لكن وصل نور الحق الى قلوبهم
أنتم
كيف ترون هته الظاهرة