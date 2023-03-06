طرق علاج الشخصية الانهزامية

علاج اضطراب الشخصية الانهزامية، أو الشخصية المدمرة للذات، يعتمد على التناغم بين العلاج النفسي، والعلاج المعرفي ​

العلاج النفسي ​

يهدف هذا النوع من العلاج لمعرفة التاريخ المرضي للشخص الانهزامي، ومن هم اكثر الاشخاص الذين تأثر بهم وأسباب وصوله إلى هذه المرحلة، كما يساعد على كيفية إدارة دوافعه ومهاراته، والتخلي عن جلد الذات، وعدم إرضاء الآخرين

العلاج المعرفي السلوكي ​

1-يتضمن هذا النوع من العلاج، التركيز على تغيير السلوكيات الانهزامية والسيطرة عليها من خلال