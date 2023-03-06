طرق علاج الشخصية الانهزامية

سعد606
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علاج اضطراب الشخصية الانهزامية، أو الشخصية المدمرة للذات، يعتمد على التناغم بين العلاج النفسي، والعلاج المعرفي
العلاج النفسييهدف هذا النوع من العلاج لمعرفة التاريخ المرضي للشخص الانهزامي، ومن هم اكثر الاشخاص الذين تأثر بهم وأسباب وصوله إلى هذه المرحلة، كما يساعد على كيفية إدارة دوافعه ومهاراته، والتخلي عن جلد الذات، وعدم إرضاء الآخرين
العلاج المعرفي السلوكي1-يتضمن هذا النوع من العلاج، التركيز على تغيير السلوكيات الانهزامية والسيطرة عليها من خلال
2-معرفة قدر نفسه والتغلب على الأفكار الخاطئة
3-التركيز على سلوكياته وكيفية السيطرة عليها
4-التخلص من الأفكار والأشخاص الذين يدفعونه إلى إذلال نفسه