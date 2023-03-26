مسابقة الألغاز الرمضانية

السلام عليكم موضوع اليوم الألغاز كل يوم نطرح عليكم لغز بعد الإفطار ان شاء الله والشاطر يحل اللغز قبل منتصف الليل اي الساعة 12:00 مرحبا بكم الفائز في كل أسبوع يتحصل على وسام