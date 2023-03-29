اليوم الخامس من شهر الصيام والقيام

قال تعالى (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن دليل للناس ودليل واضح على الصراط والمعيار، فمن رأى الشهر منكم فليصوم فيه ومن يكون مريض او على الطريق فهذا عدد الايام الاخرى الله يوفقكم ولا يشاء مشقة الله – سبحانه وتعالى – ميز هذا الشهر الكريم وخصصه للصوم. وخصها بإنزال القرآن الكريم فيها، وخلق فيها ليلة القدر التي تساوي أجر ألف شهر، وفيها تكاثر الخير والحسنات والذنوب، وهذا هو. شهر الخير والبركات والمغفرة.