اليوم الحادي عشر من شهر رمضان

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر

شهر رمضان شهر التوبة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى أنعم الله على المسلمين وجعل لهم هذا الشهر الكريم للتعجيل بالتوبة، واغتنام الفرصة للمغفرة والصفح والرضا. أركان الإسلام الخمسة، وهو فيه سيد الشهور، وآخرها نزل فيه القرآن الكريم، وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، وشهر. رمضان له فضائل كثيرة وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا عن تعبير شهر رمضان حيث سردنا فضائل شهر رمضان ودرجة أهميته في إيمان المسلمين، حيث تحدثنا عن الصوم وهو أحد الخمسة. اركان الاسلام ومفسداته.

اللهم تقبل منا ‏الصلاة والصيام والقيام،
واغفر لنا جميع الخطايا والذنوب والآثام

 
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