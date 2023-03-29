الهم و الحزن

الهم من الأمور التي تصيب الإنسان باليأس والضيق والاكتئاب، وفي أحيانا كثيرة تشعره بأن حياته انتهت من كثرة الهموم والأحزان التي تمر عليه، وأنه لا يوجد أمل في حلها أو علاجها ..

اليوم نوجه رسالة لكل أصحاب الهموم والأحزان، بين يديك كنز من كنوز الجنة تنجلي بها الهموم وتنكشف بمشيئة الله عز وجل، فقط توكل على الخالق وادعوه بقلب سليم وبنفس راضية مطمئنة بأن كل شيء بيد خالقها – سبحانه وتعالى - .

أسعى واجتهد واشغل يومك بهذه الكلمات السهلة البسيطة التي فيها الخير الكثير، هذه الكلمات التي قال عنها النبي أنها كنز من كنوز الجنة.

فعن أبي ذر الغفاري – رضي الله عنه - قال: وأمرني أن أكثر من قول: (لاحول ولا قوة إلا بالله) فإنهن من كنز تحت العرش، وفي رواية: فإنها كنز من كنوز الجنة

وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ( لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء، أيسرها الهم