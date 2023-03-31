اليوم الثامن من شهر رمضان

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر


لو علم أحدنا بوجود كنز في مكان ما فلا شك في أنه يسرع في الذهاب إلى مكانه حاملًا معه ما ينفع لجمع أكبر كمية ممكنة من ذلك الكنز، كذلك الحال مع رمضان، علينا أن نفرغ أفئدتنا ونحزم طاقتنا استعدادًا لاستقباله؛ كي نظفر بالأجر الكبير، ونأخذ الحظ الوفير من المغفرة والبركة والعتق من النار. رمضان يشبه حالة العزلة التي كان صلى الله عليه وسلم يعيشها في غار حراء، تلك العزلة الضرورية التي تجعل المسلم يدرك القيمة الحقيقية للأشياء في حياته، ليعرف أن الطعام ما هو إلا مصدر للطاقة، وأن الوقت أثمن من أن نضيعه في أمور لا ناقة لنا فيها ولا جمل، ليعود المسلم بعد تلك العزلة أكثر قدرة على تنظيم أمور حياته، وبذلك فإنه يستمد القيمة والأثر من شهر رمضان
 
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