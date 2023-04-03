نصيحة لكم يا طلبة!

جليلوس

جليلوس

:: مُرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
7,824
النقاط
2,051
محل الإقامة
في وحد البلاصة ...
الجنس
ذكر
عزيزي الطالب علابالك بلي القراية و الخوف جامي يتلاقاو !😥😥
من واش راك خايف ؟ ياك راك تقرا علاه تخاف!! شوية ثقة بالنفس شوية شخصية وشبيكم خايفين قاع هكا تقول الباك حا يقطع الريسان😲😲
او ساهل ساهل على الفصول و في متناول التلميذ المتوسط، مشي تروح تحل الصعيب التعجيزي كي متعرفش تحل تقول الباك صعيب🙄💪🏽
موش صعيب او واش قريت برك + ميدرولكش كلشيي
في ميزك نتا سوجي تاع سيونس في 4 ورقات يديرلك بروغرام تاع كلاسور كامل؟
متظلوش خايفين بسكو الخوف راه يخليك تقرا غير باش تقول قريت ، و المعلومات يجيب ربي ، يخليك تنسا و تتفرفرش✊✊
شوية شخصية و ثقة بالنفس و بعدو على السلبيين هذوك لي يظلو يخوفو فيكم 💪🏽💪🏽
نهار كامل فلستوري يخوف فالناس ، و يطلق فالإشاعات ها مرة باك اختياري مرة باك 15 مدير بيه والو
الله يهديهم هذو لي دايرين مشاعر الطلبة لعبة باش يلمو غير ليجام و لي زابوني😡😡
ربي يوفقكم و اقراو بدون خوف و وكلو اموركم لربي ، انت قرا دير لي عليك و كلش بيد ربي ، علاش راك خايف؟ انت راجع و كلشي يبقى بيد ربي سبحانو و الدنيا قضاء و قدر.
تحت شعار
الباك_أسهل_بإذن_الله
 
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