نصيحة لكم يا طلبة!

جليلوس
:: مُرشح لطاقم العمل ::
:: مرشحون للإدارة ::
- إنضم
- 4 جوان 2013
- المشاركات
- 7,824
- النقاط
- 2,051
- محل الإقامة
- في وحد البلاصة ...
- الجنس
- ذكر
عزيزي الطالب علابالك بلي القراية و الخوف جامي يتلاقاو !
من واش راك خايف ؟ ياك راك تقرا علاه تخاف!! شوية ثقة بالنفس شوية شخصية وشبيكم خايفين قاع هكا تقول الباك حا يقطع الريسان
او ساهل ساهل على الفصول و في متناول التلميذ المتوسط، مشي تروح تحل الصعيب التعجيزي كي متعرفش تحل تقول الباك صعيب
موش صعيب او واش قريت برك + ميدرولكش كلشيي
في ميزك نتا سوجي تاع سيونس في 4 ورقات يديرلك بروغرام تاع كلاسور كامل؟
متظلوش خايفين بسكو الخوف راه يخليك تقرا غير باش تقول قريت ، و المعلومات يجيب ربي ، يخليك تنسا و تتفرفرش
شوية شخصية و ثقة بالنفس و بعدو على السلبيين هذوك لي يظلو يخوفو فيكم
نهار كامل فلستوري يخوف فالناس ، و يطلق فالإشاعات ها مرة باك اختياري مرة باك 15 مدير بيه والو
الله يهديهم هذو لي دايرين مشاعر الطلبة لعبة باش يلمو غير ليجام و لي زابوني
ربي يوفقكم و اقراو بدون خوف و وكلو اموركم لربي ، انت قرا دير لي عليك و كلش بيد ربي ، علاش راك خايف؟ انت راجع و كلشي يبقى بيد ربي سبحانو و الدنيا قضاء و قدر.
تحت شعار
الباك_أسهل_بإذن_الله
من واش راك خايف ؟ ياك راك تقرا علاه تخاف!! شوية ثقة بالنفس شوية شخصية وشبيكم خايفين قاع هكا تقول الباك حا يقطع الريسان
او ساهل ساهل على الفصول و في متناول التلميذ المتوسط، مشي تروح تحل الصعيب التعجيزي كي متعرفش تحل تقول الباك صعيب
موش صعيب او واش قريت برك + ميدرولكش كلشيي
في ميزك نتا سوجي تاع سيونس في 4 ورقات يديرلك بروغرام تاع كلاسور كامل؟
متظلوش خايفين بسكو الخوف راه يخليك تقرا غير باش تقول قريت ، و المعلومات يجيب ربي ، يخليك تنسا و تتفرفرش
شوية شخصية و ثقة بالنفس و بعدو على السلبيين هذوك لي يظلو يخوفو فيكم
نهار كامل فلستوري يخوف فالناس ، و يطلق فالإشاعات ها مرة باك اختياري مرة باك 15 مدير بيه والو
الله يهديهم هذو لي دايرين مشاعر الطلبة لعبة باش يلمو غير ليجام و لي زابوني
ربي يوفقكم و اقراو بدون خوف و وكلو اموركم لربي ، انت قرا دير لي عليك و كلش بيد ربي ، علاش راك خايف؟ انت راجع و كلشي يبقى بيد ربي سبحانو و الدنيا قضاء و قدر.
تحت شعار
الباك_أسهل_بإذن_الله