اليوم الثاني عشر من شهر رمضان

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,010
النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
الفي شهر رمضان يعتاد الجسم على تناول كميات أقل من الطعام ما يعطي المعدة والجهاز الهضمي فرصة
للتقلص. وهذا يتحكم بشكل مباشر في الجوع حيث تقل الشهية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى فقدان الوزن
أظهرت الدراسات أن الامتناع عن الطعام والشراب لفترة معينة من الوقت يقلل من نسبة الكوليسترول، ما يؤدي إلى تحسين صحة القلب والأوعية الدموية ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتات الدماغية أو النوبات القلبية.
وإذا اتبع المسلمون نظاما غذائيا صحيا فلن يواجهوا مشكلة في الحفاظ على مستوى الكوليسترول المنخفض هذا.
 
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