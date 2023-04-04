اليوم الثالث عشر من شهر رمضان

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,011
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
إزالة السموم
عندما يكون الجسم في رحلة صيام لمدة شهر، فإنه يقوم بشكل طبيعي بتطهير نظامه من السموم المتراكمة.
وإلى جانب التطهير الروحي، يسمح الصيام للجسم بإزالة السموم من الجهاز الهضمي لأننا نمتنع عن الشرب والأكل طوال اليوم. وعندما يبدأ الجسم في تناول مخزون الدهون لتوليد الطاقة، فإنه سيحرق أيضا أي سموم ضارة قد تكون موجودة في رواسب الدهون.
 
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