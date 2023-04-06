منذ بداية ظهور العملات الرقمية، شهدت هذه الصناعة ارتفاعاً كبيراً في الطلب على تعدين هذه العملات. يستخدم تعدين العملات الرقمية
مصادر الطاقة ويحتوي على مجموعة من التقنيات المختلفة لإنشاء وتداول العملات بأساليب آمنة وفعالة. من خلال هذه المقالة، سوف نستكشف كيف يتم توليد وإدارة عملات مثل بيتكوين باستخدام تقنية "blockchain" وكيف يمكن لأي شخص أن يشارك في عملية توليد هذه الأصول الرقمية.
1. ما هو تعدين العملات الرقمية؟تعدين العملات الرقمية
هو عملية توليد عملات رقمية جديدة عن طريق حل مشاكل حسابية معقدة بواسطة الحواسيب والبرامج الخاصة بالتعدين. وبالرغم من أن البتكوين هو أعلى عملة رقمية يتم تعدينها، إلا أن هناك الكثير من العملات الرقمية الأخرى التي يمكن تعدينها. وهي تتطلب قوة حاسوبية ومواصفات جيدة حتى تتمكن من الحصول على العملات الرقمية المطلوبة. وعلى الرغم من أن هذه العملية قد تكون صعبة للغاية، إلا أنها تمثل أسلوبًا شعبيًا لتحقيق الربح والاستثمار في العملات الرقمية.
2. كيف يعمل تعدين البيتكوين؟
بمجرد اطلاق المعاملات المؤكدة في الشبكة، يتم تعدين البيتكوين عن طريق حل ألغاز حسابية معقدة باستخدام خوارزمية إجماع إثبات العمل (PoW). يتم تجميع عمليات التعدين في "بلوكات"، والتي تتطلب حل "الحبل الوراثي" ليتم إضافتها إلى سلسلة الكتل. يتم مكافأة المعدنين الذين يقومون بحل هذه الألغاز بعملة بيتكوين جديدة كمكافأة عن جهودهم الصعبة. يعد تعدين البيتكوين هو العملية التي تسمح بإدخال عملات البيتكوين الجديدة في التداول والحفاظ على سلامة شبكة البيتكوين وفقاً لمتطلبات برمجياتها.
3. ما هي أنواع التعدين المختلفة؟
تتعدد أنواع التعدين المختلفة للعملات الرقمية، وتختلف بحسب خوارزميات العملات المختلفة. فمنها التعدين بواسطة ASIC، والذي يستخدم جهاز مخصص للتعدين، ويعتبر أسرع وأكثر كفاءة من غيره. ومنها التعدين بواسطة CPU وGPU وهي الأدوات المستخدمة في الحاسب الآلي، ويتميز ببرامج مفتوحة المصدر تمكّن العديد من المتخصصين في التعدين من استخدامها. كما تتضمن التعدين أيضًا التعدين السحابي الذي يستخدم قوة الحاسوب السحابي لحل الألغاز الرياضية. وأخيرًا التعدين عبر الرموز البرمجية، والذي يستخدم البرامج الخبيثة للاستيلاء على العملات الرقمية وإدخالها إلى حساباتهم. ومع بروز تلك الأنواع المختلفة، يجب على المتعاملين بالعملات الرقمية البحث واختيار النوع المناسب لتحقيق الأرباح المتوقعة.
4. الأجهزة والبرامج المستخدمة في التعدين
تعتبر الأجهزة والبرامج أساسية في عملية التعدين للعملات الرقمية، وتتمثل هذه الأجهزة في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للتعدين والتي تشتمل على معدات تبريد تضمن عملية التعدين الفعالة، بالإضافة إلى البرامج التي تساعد في تحويل العمليات الحسابية في الأجهزة إلى عمليات تعدين للعملات الرقمية. وتتصف الأجهزة والبرامج الفعالة بأنها تستخدم القدرة المعالجية بشكل أفضل مما يؤدي إلى تحقيق عائد قيم من عملية التعدين. كما يجب أن يتم الحرص عند اختيار الأجهزة المناسبة للتعدين، والتي تشتمل على جهاز AvalonMiner 741 وجهاز S9. وبالنسبة للبرامج المستخدمة في التعدين، فإن بعض أفضلها هي برنامج Awesome Miner وبرنامج Ethminer وبرنامج Tethashminer. يجب على المستخدم اختيار الأجهزة والبرامج الصحيحة وتعديلها وفقاً للاحتياجات واقتصاديات المعدات المختلفة.