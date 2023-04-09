اليوم الثامن من شهر رمضان

سعد606

سعد606

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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,032
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
ومن فوائد الصيام الإمساك عن كل ما يشغل القلب عن تعظيم أحداث نزول القرآن العظيم، والوقوف على آيات وجود الله الذي جاء من عنده هذا القرآن، وإنه لحدث عظيم أسس مبادئ الدين الإسلامي، وابتدأ به بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء صومه في شهر تضمَّن هذه الأحداث الكبيرة في تاريخ العالمين، وفي الصيام أعمال جليلة تستوجب نية الالتزام بكل ما يعنيه الصوم من إمساك عن كل ما تنزع إليه النفس مما لا يرضاه الله لعباده من أحوال المِراء ودروب العبث وكل متاهات التيه، والارتقاء بنفوسهم المؤمنة في هذا الشهر؛ تاركةً كلَّ ما علِق بها من شوائب الدهر التي لا تناسب قدر هذا الشهر الفضيل، لتسلك بذلك مسلك التعبد لله وحده.
 
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