اليوم الخامس والعشرون من شهر رمضان

في الصيـام حكم وفوائد كثيرة، مدارها على التقوى، فالصيام يؤدي إلى قهر الشـيطان، وكـسر الشهوة، وحفظ الجوارح، ويربي الإرادة على اجتناب الهوى، وفيه كذلك اعتياد النظام، ودقة المواعيد ولهذه الغاية العظمى جعل الله في كل وقت فرصةَ زيادة تقرب من عباده إليه، فآخر الليل هو خير اليوم، ويوم الجمعة خير أيام الأسبوع، وفي السنة جعل شهر رمضان خير الشهور؛ فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي العمر كله حج بيته، فمن حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه، وفي رمضان جعل خيره آخره، وجعل فيه خير الليالي على الإطلاق وهي ليلة القدر، وتأكيدا على قدْر تزكية النفوس في العبادات التي شرعها الله

