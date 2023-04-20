اليوم التاسع و العشرون من شهر رمضان

ها نحن نصل بعون الله إلى نهاية شهر رمضان من المعروف أن للصيام تأثيرا إيجابيا على الصحة العامة حيث يطهر الجسم من السموم الضارة، ولذلك، قد يكون شهر رمضان فرصة مثالية لبدء أسلوب حياة صحي. وإلى جانب أهميته الروحانية، فإن شهر الصيام قد يكون أفضل وقت للحصول على مجموعة من الفوائد للصحة الجسدية جعلنا الله واياكم ممن صام شهر رمضان وقامه ايمانا واحتسابا انه سميع مجيب

اللـهم اجعل صيامينا فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآلة الطاهرين، والحمد لله رب العالمين