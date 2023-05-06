منتدى اللمة الجزائرية سنوات 2008 - 2009

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
مرحبا بالجميع ان شاء الله تكونو بخير وعلى خير
بعد الفيديو السابق: 2006 - 2007 4algeria الجزء الأول
نواصل رحلتنا التذكارية لنصل الى اللمة في 2008 و 2009 سنوات شيوع الانترنت وسهولة الوصول اليها ودخولها الى اغلب البيوت عبر كوابل الهواتف السلكية مع تطور نسخ نظام الويندوز المتتالية والبرامج المساعدة المتنوعة والكثيفة وأجهزة الحاسوب
اللمة تواصل تفردها وتميزها في عالم المنتديات وتفتح أبوابها بشعار تعرف على الجزائر من أهلها وتدفع الجميع الى المساهمة والمشاركة وابراز القدرات والمواهب والأفكار والمرح
قد لا استطيع حصر ماجرى في اللمة مابين 2008 و 2009 تذكرت القليل ونسيت الكثير ولا يمكنني ادراج المزيد في الفيديو حتى لا يطول ولمن عاصر تلك الحقبة اتمنى ان يذكرنا ببعضها او بذكرياته الخاصة في المنتدى التي شهد عليها او كان احد فصولها
ياترى من تتذكرون؟ وماذا تتذكرون؟
طاٌGي جماعة ذاك الوقت اذا كانو
اليكم الفيديو:
بعد الفيديو السابق: 2006 - 2007 4algeria الجزء الأول
نواصل رحلتنا التذكارية لنصل الى اللمة في 2008 و 2009 سنوات شيوع الانترنت وسهولة الوصول اليها ودخولها الى اغلب البيوت عبر كوابل الهواتف السلكية مع تطور نسخ نظام الويندوز المتتالية والبرامج المساعدة المتنوعة والكثيفة وأجهزة الحاسوب
اللمة تواصل تفردها وتميزها في عالم المنتديات وتفتح أبوابها بشعار تعرف على الجزائر من أهلها وتدفع الجميع الى المساهمة والمشاركة وابراز القدرات والمواهب والأفكار والمرح
قد لا استطيع حصر ماجرى في اللمة مابين 2008 و 2009 تذكرت القليل ونسيت الكثير ولا يمكنني ادراج المزيد في الفيديو حتى لا يطول ولمن عاصر تلك الحقبة اتمنى ان يذكرنا ببعضها او بذكرياته الخاصة في المنتدى التي شهد عليها او كان احد فصولها
ياترى من تتذكرون؟ وماذا تتذكرون؟
طاٌGي جماعة ذاك الوقت اذا كانو
اليكم الفيديو:
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