تعرف على تاريخ منتدى اللمة الجزائرية وأبرز مواضيعه

تأسس في 18 ديسمبر 2005 ​

عزيزي العُضو المُنضم إلينا حديثا كُن سعيدا كونَكَ أصبحتَ فردًا من أفراد اللمة الجزائريّة فهُنا ستسفيدُ الكثير وتَمنَحُ الأكثر. أعضاءُها من مُختلف الجنسيات سوريين ومصريين فلسطينيين ولُبنانيين خليجيين وعرب من مختلف الجنسيات ومُغِتربين اضافة الى جزائريين استطاعوا التآلفَ فيما بينهم في اطار الطيبة والحبّ والاحترام.فهنيئا لنا كنزٌ مثلُ لمّتنا.

عزيزي العُضو المُنضم إلينا حديثا كُن سعيدا كونَكَ أصبحتَ فردًا من أفراد اللمة الجزائريّة فهُنا ستسفيدُ الكثير وتَمنَحُ الأكثر. أعضاءُها من مُختلف الجنسيات سوريين ومصريين فلسطينيين ولُبنانيين خليجيين وعرب من مختلف الجنسيات ومُغِتربين اضافة الى جزائريين استطاعوا التآلفَ فيما بينهم في اطار الطيبة والحبّ والاحترام.فهنيئا لنا كنزٌ مثلُ لمّتنا.

عزيزي العُضو المُنضم إلينا حديثا كُن سعيدا كونَكَ أصبحتَ فردًا من أفراد اللمة الجزائريّة فهُنا ستسفيدُ الكثير وتَمنَحُ الأكثر. أعضاءُها من مُختلف الجنسيات سوريين ومصريين فلسطينيين ولُبنانيين خليجيين وعرب من مختلف الجنسيات ومُغِتربين اضافة الى جزائريين استطاعوا التآلفَ فيما بينهم في اطار الطيبة والحبّ والاحترام.فهنيئا لنا كنزٌ مثلُ لمّتنا.

اللمة الجزائرية واحة غنّاء تزيّنَتْ بأعضاءها ومواضيعهم ومشاركاتهم،تعدّت مفهوم المُنتدى السّائد في العالم الالكتروني لتتميّز عن غيرها بل وتتفرَّد كيفَ لها وهي وَليدة سنوات من الابداع ظلّت لامعة في عالم النّت بحصرياتها وروعة مواضيعها وأعضاءها الذين جعلوا منها واقِعًا مُعاشًا،سنوات من العمل والجُهود المُتواصلة،اخلاص وتفاني احترامٌ ورُقيٌ من قِبلِ أعضاءها وطاقمِها الاشرافي المُميّز اذِ أنها بالنسبة لكلّ عضو البيت الثاني الذي يأوى إليه ليجِدَ القلوب الطّيبة الصادقة التي تحويه وتُساعدُهُ في كُلّ مايحتاجُهُ.

اللمة الجزائرية واحة غنّاء تزيّنَتْ بأعضاءها ومواضيعهم ومشاركاتهم،تعدّت مفهوم المُنتدى السّائد في العالم الالكتروني لتتميّز عن غيرها بل وتتفرَّد كيفَ لها وهي وَليدة سنوات من الابداع ظلّت لامعة في عالم النّت بحصرياتها وروعة مواضيعها وأعضاءها الذين جعلوا منها واقِعًا مُعاشًا،سنوات من العمل والجُهود المُتواصلة،اخلاص وتفاني احترامٌ ورُقيٌ من قِبلِ أعضاءها وطاقمِها الاشرافي المُميّز اذِ أنها بالنسبة لكلّ عضو البيت الثاني الذي يأوى إليه ليجِدَ القلوب الطّيبة الصادقة التي تحويه وتُساعدُهُ في كُلّ مايحتاجُهُ.

اللمة الجزائرية واحة غنّاء تزيّنَتْ بأعضاءها ومواضيعهم ومشاركاتهم،تعدّت مفهوم المُنتدى السّائد في العالم الالكتروني لتتميّز عن غيرها بل وتتفرَّد كيفَ لها وهي وَليدة سنوات من الابداع ظلّت لامعة في عالم النّت بحصرياتها وروعة مواضيعها وأعضاءها الذين جعلوا منها واقِعًا مُعاشًا،سنوات من العمل والجُهود المُتواصلة،اخلاص وتفاني احترامٌ ورُقيٌ من قِبلِ أعضاءها وطاقمِها الاشرافي المُميّز اذِ أنها بالنسبة لكلّ عضو البيت الثاني الذي يأوى إليه ليجِدَ القلوب الطّيبة الصادقة التي تحويه وتُساعدُهُ في كُلّ مايحتاجُهُ.

حيث انتقلت اللمة في هذا اليوم او قبله بقليل لمرحلة جديدة بعد فقدانها لحوالي الثلاثة اشهر

كانت هذه المرة بداية من الصفر مع منتديات الـ vbulletin في حين كانت تواجه في السابق مشاكل الاختراقات في جيل الـ IB

و رغم هذا بقيت الاختراقات مستمرة و لكن بوتيرة اقل .. و لكن في هذه الانطلاقة عزم اصحابها و مؤسسيها على ان تكون هذه الانطلاقة مغايرة مبنية على الاستمرارية و عدم غياب إسم اللمة الجزائرية عن ساحة الشبكة العنكبوتية كما حدث في السابق .

فنمت و ازدهرت اللمة و تسلقت سلم ترتيب المواقع و اصبح لها اسمها و سمعتها باعضائها و مواضيعها ...

مراحل تطور اللمة في الصور :



السيد

كما أنه يجب أن نشكر كذلك الأخت المحكنة لن ننسى خلال هذه السنوات الشخص الذي كان له دور كبير أيضا في تسيير المنتدى وترك بصمته وقد لقب بالأب الروحي للمة وهوالسيد @فريد أبوفيصل أحد عمالقة اللمة الذي عرفناه منذ سنوات وشهدنا على ماقدمه .كما أنه يجب أن نشكر كذلك الأخت المحكنة @الورد الأحمر التي تابعت اللمة وسيّرتها اداريا واهتمت بالمنتدى والأعضاء لسنوات نشهد لها على ماقدمته من جهود.

في مارس من سنة 2018 م



@4algeria.com تم بيع اللمة وتسليم ادارتها الى السيد

وأصبح المدير الجديد للمة واكملت الباخرة ابحارها نحو الأفق في أفريل 2018

مع مواصلة السيد



تسييرها . مع مواصلة السيد @fethi dzتسييرها .

أصبحت الادارة القديمة والادارة الجديدة واحدة من أجل هدف

كما أنه يجب أن نشكر الأعضاء والمشرفين و الاداريين جميعا

كل الشكر لكل من أحب اللمة من أجل اللمة

وترك فيها بصمة خير