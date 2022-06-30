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منتدى اللمة الجزائرية اول خطوة!

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,582
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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مساء نور والسرور وكل ماهو جميل لبنات وأبناء اللمة الجزائرية

قبل سنوات من الآن انضم عدد كبير من الأعضاء.. كثيرون لم يعد لهم اتصال بالمنتدى وآخرون لايزالون يشاركون حتى اليوم.....

مالفت انتباهي أن هناك عددا لابأس به من الأعضاء قد طوروا أنفسهم في حياتهم... وهناك من اتجه نحو المشاريع الصغرى والكبرى.. وهناك من أسس عائلة وانجب اولاد... نتمنئ لهم التوفيق.. هناك من فتح قنوات يوتيوب وصنعوا محتوى هادف هل هناك من تعرفونه من اللمة تطور في هذا المجال؟

من منتدى اللمة كان الكثير من محترفي التصميم... رسامين.. شعراء.. مبدعين في مختلف المجالات

أعرف عدة سيدات كانت انطلاقهن من مطبخ اللمة الجزائرية... وهن اليوم شيفات معروفات في قنواتهن. ..هناك من طورت في موهبتها وأسست مدرسة خاصة بالحلويات...
اعرف أختا كانت عضوة معنا في اللمة اصبحت من سنوات شيفة في قناة سميرة للطبخ...

اساتذة انطلقوا من هنا... اطباء مهندسين.. أصحاب الحرف

وربما هم كثيرون وكثيرات.... كانت اللمة خطوتهم الاولى....

أتذكر جيدا اول خطوة خطوتها في اللمة كانت يوم كنت ابحث عن بحث لانجزه في الجامعة
قمت بالتسجيل وكتبت البحث....

فاللمة كانت اول خطوة لنا جميعا.... تحتاج أن تحتضونها أكثر.


تحياتي

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عبدالرؤوف1

عبدالرؤوف1

:: عضو مُتميز ::
إنضم
18 أفريل 2021
المشاركات
722
النقاط
51
العمر
14
محل الإقامة
تيبازة
الجنس
ذكر
فعلا فاللمة مرت بتاريخ طويل وثري،
ورغم أنّ زمني فيها ليس بطويل إلا أنني أراجع المواضيع القديمة ومشاركات السابقين من الأعضاء بين الفينة والأخرى، وأرى فيها أعمارا تمر وأحداثاً تجري.

اللمة عائلة بمعنى الكلمة، فعلينا احتضانها والسعي لتميزها 🌹
 
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