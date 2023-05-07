المثاليه الزائفه ..

بدأ يجتاحني هوس التخلي عن كل المواقع لما فيها من مثالية مقيته وتشابه في التقليد الذي لم أعد اتحمله وأطيقه .. أصبح الكل في مواقع التواصل الاجتماعي طيبين ومثاليين ومثقفين وعباقره وقرأ بنهم لكل مايصدر من الأدب العالمي واصبحوا لايعرفوا للعنصرية ولا للطائفية طريق ويمقتوها لمجرد سماعها بل ان العدوانية لاوجود لها في ادبياتهم .. اصبحت ديانتهم الاولى الحب والثانية الموسيقى وكلهم يحبون القهوه والقراءة والسلام ويشيعوا المحبة في الارجاء ... أنتم تكذبون على أنفسكم بل جلكم شخصيات متناقضه وانا أيضا متناقض مثلكم ..كلكم تحبون بلادكم وكلكم شعراء وفلاسفه وكلكم مصلحين اجتمايين ومتنورين وتعملوا على تنوير المجتمعات .. حينما أتابع ما تطرحون أشك ان هناك من يقتل على الهويه وان هناك أُناس يموتون جوعا بل بدأت أشك في نفسي حينما ارى طفلا يتسول في الشارع ... لست منافقا وافضل ان اعيش على حقيقة واحده على ان اصبح شخصا مثاليا ..!