المثاليه الزائفه ..

aljentel

aljentel

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
المشاركات
5,527
النقاط
651
محل الإقامة
بريطانيا
الجنس
ذكر
بدأ يجتاحني هوس التخلي عن كل المواقع لما فيها من مثالية مقيته وتشابه في التقليد الذي لم أعد اتحمله وأطيقه .. أصبح الكل في مواقع التواصل الاجتماعي طيبين ومثاليين ومثقفين وعباقره وقرأ بنهم لكل مايصدر من الأدب العالمي واصبحوا لايعرفوا للعنصرية ولا للطائفية طريق ويمقتوها لمجرد سماعها بل ان العدوانية لاوجود لها في ادبياتهم .. اصبحت ديانتهم الاولى الحب والثانية الموسيقى وكلهم يحبون القهوه والقراءة والسلام ويشيعوا المحبة في الارجاء ... أنتم تكذبون على أنفسكم بل جلكم شخصيات متناقضه وانا أيضا متناقض مثلكم ..كلكم تحبون بلادكم وكلكم شعراء وفلاسفه وكلكم مصلحين اجتمايين ومتنورين وتعملوا على تنوير المجتمعات .. حينما أتابع ما تطرحون أشك ان هناك من يقتل على الهويه وان هناك أُناس يموتون جوعا بل بدأت أشك في نفسي حينما ارى طفلا يتسول في الشارع ... لست منافقا وافضل ان اعيش على حقيقة واحده على ان اصبح شخصا مثاليا ..!
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,779
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
ليس في المواقع فقط اخي بندر
بل في كل اجتماع او تجمع الكل مثالي
بل الكل ملائكة و لا وجود للشياطين من الجن او الانس

فعلا راح تحس بالغربة
 
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