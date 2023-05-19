Oktavio_hinda
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 1,049
- النقاط
- 76
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
اسماء دولة الجزائر عبر التاريخ
نوميديا الشرقية والغربية
موريطنية القيصرية 41م
مملكة نوميديا العظمى 202م
المغرب الأوسط 674م
الدولة الرستمية 767م
الدولة الزيرية 973م
دولة بني حماد 1014م
دولة بنو زيان 1235م
بربريا (ارض الجهاد)في العهد العثماني 1516م
دولة الجزائر البحرية 1671م
دولة الجزائر الحديثة (الامير عبد القادر )1834م
الحكومة الجزائرية المؤقتة 1958م
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1962
نوميديا الشرقية والغربية
موريطنية القيصرية 41م
مملكة نوميديا العظمى 202م
المغرب الأوسط 674م
الدولة الرستمية 767م
الدولة الزيرية 973م
دولة بني حماد 1014م
دولة بنو زيان 1235م
بربريا (ارض الجهاد)في العهد العثماني 1516م
دولة الجزائر البحرية 1671م
دولة الجزائر الحديثة (الامير عبد القادر )1834م
الحكومة الجزائرية المؤقتة 1958م
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1962