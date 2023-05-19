اسماء دولة الجزائر عبر التاريخ

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
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إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,049
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
اسماء دولة الجزائر عبر التاريخ

نوميديا الشرقية والغربية

موريطنية القيصرية 41م


مملكة نوميديا العظمى 202م

المغرب الأوسط 674م

الدولة الرستمية 767م

الدولة الزيرية 973م

دولة بني حماد 1014م

دولة بنو زيان 1235م

بربريا (ارض الجهاد)في العهد العثماني 1516م

دولة الجزائر البحرية 1671م

دولة الجزائر الحديثة (الامير عبد القادر )1834م

الحكومة الجزائرية المؤقتة 1958م

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية1962



 
معلومات قمة سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعلها الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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