القومية الزيرية و الحل لمشكلة الهوية الحزائرية

كنت قد سمعت عن فكرة القومية الزيرية و اللغة الدزيرية قبل قيام الحراك ، و لكن وجدت أنها تجسدت فعلا أثناء الحراك ، لقد وجدنا أسمى صور التلاحم بين الشعب الجزائري على اختلاف لهجاته و خلفياته الثقافية و العرقية ، أنا شخصيا أرى أنها بالفعل هي الحل لأزمة الهوية الجزائرية التي نعاني منها منذ الاستقلال ، فقد اعتدنا على الحلول النمطية التي لا تأبى إلا أن تربطنا بدول الجوار أو دول بعيدة عنا و لا تحمعنا علاقات أكثر من علاقات ثقافية ، و لم يثبت تاريخيا أننا كنا دولة واحدة و اتفقنا، فعلى مر التاريخ بقيت الجزائر على حدودها الحالية ، فقط كانت قبل التاريخ ملكا لذي أزير بحدودها الحالية ، ثم حاولوا توحيدها مع المغرب لكن الأمر فشل بسبب عدم التفاهم و قد كانت الجزائر على حدودها الحالية في موريطانيا القيصرية و نوميديا و الدولة الزيرية و الزيانية و إيالة الحزائر و المغرب الأوسط إلى يومنا هذا ، ماذا بالفعل تفيدنا القوميات خارج نطاق وطننا ؟ أبسط مثال هو العشرية السوداء ، لم تفدنا لا قومية عربية و لا امازيغية و لا فضائية ، المغرب أغلقت الحدود و تونس كذلك و لم يحرك العرب ساكنا بل و تجرا موقع الجزيرة بوضع استفتاء هل تؤيد الحرب الأهلية في الجزائر و كانت النسبة المئوية الأغليية نعم ، و لكن لم ينفعنا إلا قوميتنا الدزيرية و عشنا محننا لوحدنا و تجاوزناها لوحدنا رغم اختلاف ألسنتنا و ثقافاتنا و خلفياتنا و لكننا أبناء الوطن الواحد،، أعتقد شخصيا أن الحل لمشكلة الهوية في الجزائر هو القومية الزيرية ، و لكم كامل التفكير في ذلك و إبداء آرائكم !