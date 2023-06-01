وصفة ميني كيك

Rahaf ayoub
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سلام الله عليكم، اليوم سنقدم وصفة مبسطة لميني كيك
مقادير عمل ميني كيك:
الكيك:
2 حبة بيض
قرصة ملح
120غ سكر عادي
فانيليا
100غ مارغرين ذائبة
100غ حليب
عطر الجوز
ملعقة كبيرة خل
20غ كاكاو
ملعقة كبيرة شوكولا الطلي
كيس خميرة كيميائية
180غ فرينة
السيرو:
كأس سكر
2 كأس ماء
للتزيين:
شوكولا الطلي
حبيبات الشوكولاطة
كيفية إعداد حلا الميني كيك بالشوكولا بطريقة سهلة وسريعة
طريقة تحضير ميني كيك:
لتحضير السيرو نضع الماء مع السكر فوق النار ونتركه يغلي لمدة 10دقائق، بعدها نطفيء ونتركه يبرد.
لتحضير الكيك نضع المكونات من البيض، قرصة ملح، فانيليا والسكر، نخلط الكل جيدا بالخلاط الكهربائي ثم نضيف المارغرين، الحليب، عطر الجوز، الخل، الكاكاو وملعقة كبيرة شوكولاطة الطلي، نخلط الكل جيدا ثم نضيف الخميرة الكيميائية والفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة سائلة نضعها في قوالب صغيرة. ندخلها الفرن حتى تستوي.
بعد نضج الكيك نخرجه من الفرن ونسقيه مباشرة بالسيرو.
نحفر الكيك في الوسط ونحشيه بشوكولا الطلي، ثم نزين السطح بشوكولا الطلي وحبيبات الشوكولا ويقدم بالهناء والشفاء.
مقادير عمل ميني كيك:
الكيك:
2 حبة بيض
قرصة ملح
120غ سكر عادي
فانيليا
100غ مارغرين ذائبة
100غ حليب
عطر الجوز
ملعقة كبيرة خل
20غ كاكاو
ملعقة كبيرة شوكولا الطلي
كيس خميرة كيميائية
180غ فرينة
السيرو:
كأس سكر
2 كأس ماء
للتزيين:
شوكولا الطلي
حبيبات الشوكولاطة
كيفية إعداد حلا الميني كيك بالشوكولا بطريقة سهلة وسريعة
طريقة تحضير ميني كيك:
لتحضير السيرو نضع الماء مع السكر فوق النار ونتركه يغلي لمدة 10دقائق، بعدها نطفيء ونتركه يبرد.
لتحضير الكيك نضع المكونات من البيض، قرصة ملح، فانيليا والسكر، نخلط الكل جيدا بالخلاط الكهربائي ثم نضيف المارغرين، الحليب، عطر الجوز، الخل، الكاكاو وملعقة كبيرة شوكولاطة الطلي، نخلط الكل جيدا ثم نضيف الخميرة الكيميائية والفرينة تدريجيا حتى نتحصل على عجينة سائلة نضعها في قوالب صغيرة. ندخلها الفرن حتى تستوي.
بعد نضج الكيك نخرجه من الفرن ونسقيه مباشرة بالسيرو.
نحفر الكيك في الوسط ونحشيه بشوكولا الطلي، ثم نزين السطح بشوكولا الطلي وحبيبات الشوكولا ويقدم بالهناء والشفاء.