الزمن هو أغلى الكنوز ...

قدور القسنطيني
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ألكسندر العظيم / آخر الرغبات
ذو القرنين هو الإسم الذي أعطاه القرآن لألكسندر العظيم .
"الزمن " هو أغلى كنز أمكننا............
آخر رغبات ألكسندر العظيم
لما حضرت الوفاة ألكسندر العظيم ( ذو القرنين ) ، استدعى جنرالاته و أعطاهم أوامره لتنفيذ آخر رغباته ، و كانت منه آخر ثلاث رغبات له :
1- أن يٌحمل نعشه بسواعد أفضل و أمهر رجال الطب في زمانه .
2- أن تٌنثر كل كنوزه التي جمعها ( دراهم ، ذهب ، أحجار كريمة ...) على طول الطريق الذي سيسلكه نعشه و المؤدي إلى المقبرة .
3- أن تبقى يداه متدليتين خارج النعش تنوسان مع حركة السير على مرآى من الجميع.
أحد الجنرالات و من دهشته للطلبات الغريبة سأل ألكسندر العظيم مستفسرا عن دواعي هذه الرغبات .
و ها هو ذو القرنين يجيب فلنتابع و لنستمتع و لنتعظ :
قال ألكسندر العظيم :
1- أريد أن يَحمل نعشي أفضل و أمهر الأطباء بسواعدهم ليبينوا للجميع و لكل الناس أن الأطباء لا يملكون دواء يمكنهم معالجة الموت .
2- أريد أن تغطى الأرض بكنوزي و أموالي التي جمعتها حتى يعلم الناس أن كل مكتسب مادي لن يصحب جامعَه بل يبقى هنا في أدنى مستوى.و قد تدوسه الأقدام ..
3- أريد أن تتدلى يداي في الهواء خارج النعش ليراها الناس فارغتين فيعلموا أن اليدين تجيئان إلى الدنيا فارغتين و تعودان فارغتين بعد أن يفنى و ينفد أغلى الكنوز " الوقت ".
و نحن نموت لا يمكننا أخذ أي مكتسب مادي معنا ، غير أن الأعمال الصالحة تكون حينها هي أحسن زاد يواسي صاحبه .على طول طريق طويل لا يعلم مداه إلا الله ....
** " الوقت أو الزمن " هو أغلى كنز نملكه على الإطلاق لأنه محدود .
** نحن يمكننا أن نكتسب زيادة من المال لكن لا يمكننا أن نستزيد من الزمن .
** نحن حينما نسخّر فترة زمنية لأحد فنحن نعطيه شطرا من حياتنا لا يمكننا استرجاعه أبدا، وقتنا هو حياتنا .
** أجمل و أغلى هدية يمكنك إهداءها لأحد هي وقتك ، فاهدها دائما لوالديك ، لزوجتك ، لأبنائك ، لأهلك ، لصديق غالٍ.
** قبل أن تدعو ربك ليغمرك برحماته و غفرانه ، تعال معي لندعو معا بهذه الأدعية :
** اللهم أعني على قول كلمة الحق أمام الرجال و لا أكذب لاستجداء تصفيق و كسب زائل .
** إن لم تعطني المال فلا تأخذ مني سعادتي .
** و إن أعطيتني القوة فلا تأخذ مني القدرة على العدل .
** إن أعطيتني النجاح فلا تحرمني الخشوع .
** و إن أعطيتني الخشوع فلا تحرمني عزتي .
** أعنّي على معرفة ما خفي من الحقائق الأخرى للأشياء .
** اللهم لا تجعلني أتهم خصومي بالخيانة لأنهم لا يرون رأيي .
** علمني كيف أحب الآخرين كما أحب نفسي و أن أحاسب نفسي كما أحاسب الآخرين .
** لا تتركني لنفسي لأنني إن نجحت أسكرني نجاحي ـ و إن فشلت تملكني القنوط و اليأس.
** و ذكّرني أن الفشل هو امتحان للوصول إلى النجاح .
** علمني أن التسامح هو أعلى درجات القوة و أن الرّغبة في الإنتقام هي أولى علامات الضعف.
** إن جردتني من الثراء فاترك لي الأمل .
** إن حرمتني من النجاح فألهمني الإرادة و القدرة على هزم الفشل .
** و لا تجردني من نعمة الصحة ..
** إن ظلمت أحدا فاعطني القدرة على طلب الغفران ، و إن ظلمني أحد فاعطني القدرة على الرحمة و الغفران .
************** يا ربي ! إن نسيتك ..... فلا تنساني ! *************
........ منقول ......عن ت - ق
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