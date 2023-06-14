الزمن هو أغلى الكنوز ...

ق

قدور القسنطيني

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ألكسندر العظيم / آخر الرغبات

ذو القرنين هو الإسم الذي أعطاه القرآن لألكسندر العظيم .

"الزمن " هو أغلى كنز أمكننا............

آخر رغبات ألكسندر العظيم

لما حضرت الوفاة ألكسندر العظيم ( ذو القرنين ) ، استدعى جنرالاته و أعطاهم أوامره لتنفيذ آخر رغباته ، و كانت منه آخر ثلاث رغبات له :

1- أن يٌحمل نعشه بسواعد أفضل و أمهر رجال الطب في زمانه .

2- أن تٌنثر كل كنوزه التي جمعها ( دراهم ، ذهب ، أحجار كريمة ...) على طول الطريق الذي سيسلكه نعشه و المؤدي إلى المقبرة .

3- أن تبقى يداه متدليتين خارج النعش تنوسان مع حركة السير على مرآى من الجميع.

أحد الجنرالات و من دهشته للطلبات الغريبة سأل ألكسندر العظيم مستفسرا عن دواعي هذه الرغبات .

و ها هو ذو القرنين يجيب فلنتابع و لنستمتع و لنتعظ :

قال ألكسندر العظيم :



1- أريد أن يَحمل نعشي أفضل و أمهر الأطباء بسواعدهم ليبينوا للجميع و لكل الناس أن الأطباء لا يملكون دواء يمكنهم معالجة الموت .



2- أريد أن تغطى الأرض بكنوزي و أموالي التي جمعتها حتى يعلم الناس أن كل مكتسب مادي لن يصحب جامعَه بل يبقى هنا في أدنى مستوى.و قد تدوسه الأقدام ..



3- أريد أن تتدلى يداي في الهواء خارج النعش ليراها الناس فارغتين فيعلموا أن اليدين تجيئان إلى الدنيا فارغتين و تعودان فارغتين بعد أن يفنى و ينفد أغلى الكنوز " الوقت ".

و نحن نموت لا يمكننا أخذ أي مكتسب مادي معنا ، غير أن الأعمال الصالحة تكون حينها هي أحسن زاد يواسي صاحبه .على طول طريق طويل لا يعلم مداه إلا الله ....

** " الوقت أو الزمن " هو أغلى كنز نملكه على الإطلاق لأنه محدود .

** نحن يمكننا أن نكتسب زيادة من المال لكن لا يمكننا أن نستزيد من الزمن .

** نحن حينما نسخّر فترة زمنية لأحد فنحن نعطيه شطرا من حياتنا لا يمكننا استرجاعه أبدا، وقتنا هو حياتنا .

** أجمل و أغلى هدية يمكنك إهداءها لأحد هي وقتك ، فاهدها دائما لوالديك ، لزوجتك ، لأبنائك ، لأهلك ، لصديق غالٍ.

** قبل أن تدعو ربك ليغمرك برحماته و غفرانه ، تعال معي لندعو معا بهذه الأدعية :



** اللهم أعني على قول كلمة الحق أمام الرجال و لا أكذب لاستجداء تصفيق و كسب زائل .

** إن لم تعطني المال فلا تأخذ مني سعادتي .

** و إن أعطيتني القوة فلا تأخذ مني القدرة على العدل .

** إن أعطيتني النجاح فلا تحرمني الخشوع .

** و إن أعطيتني الخشوع فلا تحرمني عزتي .

** أعنّي على معرفة ما خفي من الحقائق الأخرى للأشياء .

** اللهم لا تجعلني أتهم خصومي بالخيانة لأنهم لا يرون رأيي .

** علمني كيف أحب الآخرين كما أحب نفسي و أن أحاسب نفسي كما أحاسب الآخرين .

** لا تتركني لنفسي لأنني إن نجحت أسكرني نجاحي ـ و إن فشلت تملكني القنوط و اليأس.

** و ذكّرني أن الفشل هو امتحان للوصول إلى النجاح .

** علمني أن التسامح هو أعلى درجات القوة و أن الرّغبة في الإنتقام هي أولى علامات الضعف.

** إن جردتني من الثراء فاترك لي الأمل .

** إن حرمتني من النجاح فألهمني الإرادة و القدرة على هزم الفشل .

** و لا تجردني من نعمة الصحة ..

** إن ظلمت أحدا فاعطني القدرة على طلب الغفران ، و إن ظلمني أحد فاعطني القدرة على الرحمة و الغفران .

************** يا ربي ! إن نسيتك ..... فلا تنساني ! *************



........ منقول ......عن ت - ق
 
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