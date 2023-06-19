السلام عليكم

أهلا بكم أصدقائي..



هل تسائلت يوما

كيف يكوون التعامل الناجح مع أفراد المجتمع ؟



إليك بعض النصائح! ​

إن التعامل الناجح مع أفراد المجتمع يعتمد على العديد من العوامل... بما في ذلك الاحترام المتبادل.. والتفاهم.. والتسامح.. والقدرة على التواصل الفعال. وهذه أهم بعض النصائح للتعامل الناجح مع أفراد المجتمع: