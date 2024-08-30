9 علامات تدل على الذكاء العالي

في بعض الأحيان، قد تكون السلوكيات الغريبة هي علامة حقيقية على الذكاء، وقد تفاجأ عندما تجد أن أذكى الأشخاص من حولك لا يناسبون الصورة النمطية للعبقري.

وجدت الدراسات أن الأشخاص الذين يفضلون البقاء مستيقظين حتى وقت متأخر، والقيام بأفضل أعمالهم في الساعات الأولى من الصباح، غالبا ما يكون لديهم معدل ذكاء أعلى، إنها سمة مرتبطة بالذكاء والإبداع







لماذا يتصرف الأذكياء بطريقة غريبة؟

تم تصميم البشر من الناحية التطورية للقيام بأشياء “طبيعية” معينة، ويتطلب الأمر ذكاء متزايدا للانحراف عن القاعدة وتكوين حلول جديدة لمشاكل الحياة. وهناك عدد من المعتقدات والأنشطة اليومية التي يمكننا ربطها بعقل فريد من نوعه من الناحية التطورية.

تقول بعض الأبحاث أن الأمر مرتبط بالجينات وحجم الدماغ، ويصر آخرون على أن العبقرية يمكن تطويرها طوال مرحلة الطفولة من خلال الممارسة المتعمدة والبرمجة



ماهي العادات الغريبة التي يقوم بها الأذكياء؟

أحلام اليقظة

في دراسة نُشرت في مجلة “Neuropsychologia” وجدت أن الحالمين لديهم ذاكرة عمل أكبر، مما يعني أنهم قادرون على معالجة أفكار متعددة في وقت واحد.

وهذا يسمح لهم بأن يكونوا فعالين بشكل خاص في حل المشكلات والتخطيط الاستراتيجي.

الفضول المستمر

غالبًا ما يُظهِر الأشخاص ذوو الذكاء العالي فضولًا لا هوادة فيه بشأن العالم من حولهم، حيث يطرحون أسئلة تبدو “غبية”، لكن هذه الأسئلة تهدف إلى فهم التفاصيل الدقيقة للقضايا المعقدة.

التحدث إلى أنفسهم

التحدث مع النفس، هو عادة موجودة لدى العديد من الأشخاص ذوي الذكاء العالي، لأنها تساعد في توضيح الأفكار، وتقوية الذاكرة، وتعزيز التعلم.

إنها طريقة لتنظيم أفكار المرء، مثل التفكير بصوت عالٍ تقريبا، في هذا السياق، نذكر أن أينشتاين اشتهر بالتحدث إلى نفسه، كان يعتقد أنه يساعده في توضيح أفكاره وفهم الأفكار المعقدة.

الاستمتاع بصحبة نفسه

الأشخاص شديدو الذكاء غالبا ما يسعون إلى العزلة ويشعرون بالرضا عن قضاء الوقت بمفردهم، لأنهم يدركون قيمة التأمل الهادئ،

فالعزلة الفرصة للتعمق في موضوعات مهمة، والتأمل في المشاكل المعقدة والتفكير الإبداعي دون تشتيت.

النشاط الليلي

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتمتعون بمعامل ذكاء أعلى هم أكثر عرضة للنشاط الليلي من أولئك الذين يتمتعون بمعامل ذكاء متوسط.

يمكن أن يكون الليل، بسلامه وهدوئه، وقتًا مثاليًا للتفكير العميق والإبداع.

القراءة كثيرا

يتمتع الأشخاص ذوو الذكاء العالي بشغف كبير للمعرفة والأفكار، وغالبا ما تكون الكتب هي طريقتهم المفضلة لإشباع هذا الجوع.

يقرؤون على نطاق واسع عبر أنواع وموضوعات مختلفة، وينغمسون في وجهات نظر مختلفة ويوسعون فهمهم للعالم.

المشي

أثبتت العديد من الدراسات أن المشي، وخاصة في الهواء الطلق، يعزز الأفكار الإبداعية في الوقت الفعلي وبعد فترة وجيزة، لذلك يعتبر المشي عادة مشتركة بين الأشخاص ذوي الذكاء الخارق













صفات أخرى

الحد من التفاعلات

تكشف العديد من الدراسات أن الأذكياء يفضلون أن يكونوا بمفردهم ويكون لديهم عدد أقل من الأصدقاء عمدا، لأنهم يكرهون الضغوط المرتبطة بالتفاعلات الاجتماعية وهم أكثر ميلاً لتجنبها.

تجنب الحديث مع الغرباء

يقول الخبراء إن الأشخاص الأذكياء لا يمانعون في التواصل مع أصدقائهم المقربين، لكنهم يتجنبون الدخول في محادثات مع زملاء العمل والأقارب البعيدين وبالطبع الغرباء.

الميل إلى الفوضى

تشير الدراسات إلى أن الفوضى التي تسود المكاتب لدى الأشخاص الأذكياء للغاية ترتبط بمستوى ذكائهم، لأن عقولهم مشغولة بأشياء أكثر أهمية من ترتيب الفوضى.

الاستحمام بالماء البارد

تقول دراسة طبية إن الاستحمام بالماء البارد لا يعزز وظائف المخ والإنتاجية فحسب، بل إن امتلاك الشجاعة للقيام بذلك يُظهر استعدادا للخروج من مستوى راحتك، وهو أمر يمارسه الأشخاص الأذكياء