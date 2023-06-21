النقاش والحوار

ما هي الصفات التي نحتاجها في قيادة عالمية محتملة لم نكن نملكها من قبل؟

ما هي مصادر الطاقة البديلة التي قد نحتاج إلى الرجوع إليها في اسنوات القادمة بحولي الله، وكيف يمكننا توفيرها؟

كيف يمكننا مساعدة الناس الذين يكافحون في المناطق المحرومة من العالم ليعيشوا حياة أفضل؟

كيف يمكننا تحسين مدرستنا باستخدام الموارد المتاحة لدينا؟

هل التقنية تربطنا أكثر أم تعزلنا أكثر؟

ما أهمية القيم والمعتقدات وكيف يمكننا تكوينها بشكل مستقل؟

ما هي بعض البدائل الأكثر جاذبية للواجب المنزلي التي يمكننا استخدامها في فصلنا؟

ما الكلمات أو العبارات التي نفرط في استخدامها ، وما هي الكلمات الأفضل منها؟

مواضيع اجتماعية للنقاش للطلاب

هذه هي افضل مواضيع للنقاش للطلاب :

هل المدارس مصممة أكثر للطلاب أو الطالبات؟

أيهما أكثر أهمية: هل لديك موهبة أم تعمل بجد؟ لماذا ا؟

هل التعليم المنزلي أفضل من التعليم التقليدي؟ لما و لما لا؟

ما هي مزايا السماح للطلاب بتوجيه تعلمهم؟

هل تعزز تقنية الفصل الدراسي كيفية تعلمنا ، أم أنها تعترض طريقها فقط؟ لماذا ا؟

هل يحتاج Facebook إلى زر “لم يعجبني”؟ ما هي الآثار الفورية والطويلة الأمد لهذه الميزة؟

كيف يمكننا حماية أنفسنا بشكل أفضل في بيئاتنا على الإنترنت؟

كيف تعرف مصطلح “الكمال” على عكس كيفية تصويره في وسائط الثقافة الشعبية لدينا؟

كيف يمكننا التعبير عن أنفسنا بشكل أفضل حتى عندما لا نعرف لغة الآخر؟

ما هو “الفن” ولماذا تعطي الثقافات الفردية الكثير من الأهمية لتطوره المستمر؟

كيف يتشكل تصورنا للخير والشر من خلال أفلامنا وكتبنا وألعاب الفيديو؟

لماذا من الأهمية بمكان النظر في آثار كلماتنا وأفعالنا على الآخرين؟

لماذا من الضروري للصحة والعافية على المدى الطويل تحقيق التوازن في حياتنا ، وكيف يمكننا تحقيق ذلك؟