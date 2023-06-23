متشكل

هطلت

السماء قلوبا صغيرة كانت حبات المطر قلوبا صغيرة طعمها أقرب إلى العسل.

عشريني كأنه خمسيني مجرٌب ماهذا الكلام؟ الا يجوز أن يكون عشرينياً ولديه خبرة أكثر من خمسيني؟ وهل كل خمسيني مجرب؟ كثير من الشباب يفهمون أمور الصبايا أكثر من بعض الكهول للنساء سرٌ لا يستطيع أن يكشفه الا ذو تجارب . كل امرأة عالم قائم بذاته وليس شرطا أن تكون قد عرفت امرأة أو اثنين يعني ذلك انك عرفت كل النساء حتى ذو التجارب لا يملك كل أسرار النساء احياناً يشعر الإنسان بانه عرفهن فتأتي امرأة لتكشف لذلك الإنسان كم هو جاهل بالنساء.المراة تختلف عن أخرى حتى في لمستها .النساء ملمسهن ناعم ولكن لمستهن مختلفة حين تلمسك امرأة تشعر براحة وفرح ولكنها ليست اللمسة الانثوية الشاملة والأصعب على الفهم أن المرأة الواحدة تختلف لمستها وفقاً لمزاجها واكا عرفت امرأة جيدا فإنك تعرف مزاجها من لمستها.

النساء عوالم مختلفة من الامزجة والتصرفات .

عشريني خمسيني أنه أمر محير ويومها لم تطل مكالمتنا لأنني أردت لها الاختصار المرأة عموما لا تحب المتهالك عليها وان اجبته فإنها تستخدمه خاتما وليس اسهل من خلع الخاتم.المراةتبحث عن الرجولة في الرجل فليس كل رجل يملك رجولة ولذلك حين تسأل امرأة ماذا تحبين في الرجل؟ تجيب :رجولته لان الرجولة تشمل الحزم والكرم والطيبة والإخلاص والوضوح فالمرأة لا تحب الرجل المتهاون المتساهل في حياته واموره وايضاً معها فهي تحب في هذا الجانب غيرته عليها تحب خوفه عليها وسؤاله عنها واهتمامه بها .ان يفصل بين الجد والهزل أن يكون على مستوى كلمته وتحبه كريما ،كريما في عطائه في أخلاقه في ابتسامته فالبخيل يبخل حتى بابتسامته وسماحته وبشاشته وتحبه طيباًكريم المعشر يتفهم الأمور ويزينها. وتحبه مخلصاًلا يدعي العفة في الوقت الذي يقفز فيه من حضن إلى حضن . اكره شيء للمرأة الرجل الخائن لان الرجل الخائن لم يخلق للحب بل خلق للشهوة. الرجل الخائن يحول حياة زوجته إلى جحيم ما أن تكشفه اول مرة ويظل الشك يلازمها طول العمر والشك هو القشة التي تقصم ظهر الزواج .وتحبه واضحا وهذه النقطة تحديدا هي من أهم أسباب تنمية وصقل موهبة التجسس عن الزوجة.

كانت المكالمة الثالثة مختصرة ومازلت