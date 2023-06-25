يعتبر الفن من أهم المظاهر، التي تعكس فيها الأديان مفاهيمها وقيمها وتقاليدها. وبالتأكيد فإن وجود روابط بين الفن والدين لا يمكن إنكاره، حيث يرى الكثيرون بأن الفن يسعى لتبيان المقدس و يشكل وعيًا جديرًا بالتأمل. وبالإضافة إلى ذلك، يأخذ الفن دورًا مهمًا في إبراز الروحانية والتفكير الديني، وهكذا فإن الفن يعتبر منهجًا دينيًا لا يقل أهمية عن الطقوس والمناسك

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من خلال كتاب " الفن و المقدس نحو إنتماء جمالي إلى العالم " للدكتورة التونسية أم الزين بن شيخة المسكيني يمكن القول إن الفن والمقدس يندمجان في مفهوم الجمال والإيمان والإنسانية، وتشكل هذه العلاقة العميقة أساسًا للانتماء الجمالي إلى العالم. فالفن يساعد الإنسان على التعرف على الجمال في الطبيعة والحياة، ويعزز مشاعرنا الإنسانية والروحانية. ومن جانبه، يساعد المقدس على تحقيق الإتصال بالله والأشياء الروحانية التي تحيط بنا

وعندما يجتمع الفن والمقدس، ينتج ذلك تجربة جمالية وروحانية أعمق وأكثر قوة. فالفن المقدس يساعد على تفسير وتبيان الأفكار والمعاني الروحانية التي تحدث في النفس البشرية، ويعطي هذه المعاني والأفكار شكلاً وجسدًا يفهمه الناس.

وهذا الاندماج يمكن أن يخلق نوعًا من الجمال الذي يتعدى الجانب الجسدي والمادي، ويدخل في الروح والقلب والعقل. وبالتالي، يمكن أن يساعد الفن المقدس في توصيل رسائل الأمل والحب والتسامح والوحدة للعالم.

في الختام، يمكن القول إن الانتماء الجمالي إلى العالم يشمل الاهتمام بالفن والجمال والروحانية، والتعرف على القيم والمعاني الروحانية التي تحدث في النفس البشرية. وعندما يجتمع الفن والمقدس، ينتج ذلك تجربة فنية وروحانية أعمق، وتعزز مشاعرنا الإنسانية والروحانية، وتساعد على تحقيق الاتصال بالله والأشياء الروحانية التي تحيط بنا

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