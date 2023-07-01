حكم قول جمعة مباركة لإبن باز

ما حكم قول جمعة مباركة لابن باز​ أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا السؤال بعد أن حمد الله وأثنى عليه كان ملخص كلامه أن التزام المسلم بقول جمعه مباركة لأخيه المسلم كل جمعة لم يرد فيه شئ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من أهل العلم ، لذلك هو بدعه محدثه والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ماليس فيه فهو رد .



وتابع الإجابة قائلا إذا قالها الإنسان ولكن إذا قالها الإنسان من غير اعتقاد لها أو ثبوت أو مداومة عليها وترك قولها أفضل حتى لا تكون كالسنة الثابتة .