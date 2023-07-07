في الوقت الحالي منلقاوش مرا بلا خدمة الا قليل

حتى وان كانت غنية ولا تحتاج لعمل او الوضع المادي جيد او ممتاز الا انها تعمل

رأيكم بهذه الظاهرة

نسبة النساء في مناصب الشغل اكبر من الرجال

اترى هذا الامر تخلف او تقدم من وجهة نظرك ؟؟؟؟