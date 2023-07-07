بدون إجابة عمل المرأة

آفنان

آفنان

:: عضو مُشارك ::
إنضم
26 جوان 2023
المشاركات
175
النقاط
13
العمر
22
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
في الوقت الحالي منلقاوش مرا بلا خدمة الا قليل
حتى وان كانت غنية ولا تحتاج لعمل او الوضع المادي جيد او ممتاز الا انها تعمل
رأيكم بهذه الظاهرة
نسبة النساء في مناصب الشغل اكبر من الرجال
اترى هذا الامر تخلف او تقدم من وجهة نظرك ؟؟؟؟
 
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