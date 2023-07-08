راكم معروضين

السلطانة
:: كنت هنا يوما ما ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 50,812
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
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اهلا وسهلا بالغايبين
منورة حبيبتي
فرحت بزااف كي شفتك
نورتي بالطبع
ايه وحناا نقولووا وينك غايبة ان شاء الله يكون من الصالحين وتفرحي بيه
النور نورك حبيبتياهلا وسهلا بالغايبين
منورة حبيبتي
فرحت بزااف كي شفتك
نورتي بالطبع
ايه وحناا نقولووا وينك غايبة ان شاء الله يكون من الصالحين وتفرحي بيه