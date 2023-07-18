السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا فتاة عمري 22 تقدم لخطبتي شاب عمره 28 عسكري هو ميعرفنيش يعني الوالدة تاعه شافتني وجات للدار انا من قبل كان اي واحد يجي للاب ولا امرأة تجي للأم تاعي زعما باش يجو يديرو رؤية شرعية كنت نرفض الأمر قبل ما يبدا اصلا بحكم اني نقرا ومزال باقيلي باش نكمل ،بصح هذي المرأة ماما ضغطت عليا وقالت شوفيه ومن بعد عاد حكمي ودرتلها خاطرها رغم انو من ضوابط الرؤية الشرعية هو الميل للقبول ..

حنا منعرفوش دارهم بحكم انهم في نفس منطقتنا سقسينا عليهم الناس قاع شكروهم ولكن مكانش لي يعرف الشاب لانه خدام في ولاية اخرى وميجيش بزاف للدار وعاد كي رحلو لهاذ المنطقة ...

قبل الرؤية كانو حاسبين اني راح ندير رؤية شرعية بدون حجاب بحكم اني دخلت عند النساء متزينة ولما جاء الوقت باش نشوفه لبست حجابي الشرعي امه وأخواته استغربوا واصروا انو من حقه يشوفني بدون وهو لي وصاهم وانا طبعا مستحيل نقبل سواء هو ولا اخر حتى كون نعقد يعني حتى بعد العرس هذا هو اقتناعي

وحتى مسألة يجوز بدون حجاب كاين لي فتا بها ولكن ماشي علماء معروفين غير مؤخرا هذي الفتوى راهي في النت

درت الرؤية وانا قبل ما ندخل اصلا كنت منشوعة من هدرتهم...

هو كان حشام بزاف وحتى قبل ما ندخل اهله قالولي يحشم ودخلت معانا اخته

المهم انا اول حاجة قتله بلاك كنت تظن انك راح تشوفني بدون حجاب وفهمته وجهت نظري ومستحيل اني يشوفني بدون هو قال لالا عادي بالحجاب احسن بانتلي غير باسكو حشم باسكو اهله قالو بلي هو أكد معاهم قبل ما يجي ..

سقسيتو على الصلاة اذا يتكيف يعني هذي الأمور

وكانت الام تاعه قالت إنه يسمع الموسيقى ومتمني انو يدير عرسه ويزهى مع صحابه جبتله على الموضوع قال كلشي ساهل من بعد

انا صراحة خاتمة وعايلتنا محافظة وحتى هو عايلته بصح ماشي كيما متمنية يعني على الاقل واحد يكون يحفظ القران ملتزم شويا ..

يعني واحد نكون متفقة معاه فكريا باش نقدر نأسس أسرة ونعرف نربي أولادي، امه قالت مكانش انسان كامل المرأة هي لي تغير في الرجل من بعد ،وانا هذي الفكرة مدخلتليش في راسي بعد الزواج نخمم كيفاش نربي الاولاد ماشي نربي ابوهم قبل

صح لازم نتغاضاو على بعض الأمور بصح كاين أمور ضرورية ،مثلا هو معندهش سكن خاص نقدر نتغاضى شكله اقل من المقبول يعني هذي الأمور نقدر نتغاضى عليها ...

وهو موافق اني نقرا وحتى نخدم بعد ما نكمل

بصح المشكل هو يتنقل وانا منقدرش نغير لولاية على الاقل لثلاث سنوات..

وزيد هو ما سأل حتى سؤال كنت غير انا نسأل هو كان غير يجاوب

ويقول المهم المرأة صالحة،مقدرتش نعرف عقليته

مشكلتي الان بعد الرؤية حسيت قلبي انقبض ومرتحتش ابدا وحتى اهلي كي شافوني قالولي كانت باينة في تعابير وجهك انك ماشي عاجبك الحال وأهله نتبهوا..

انا رافضة بصح اهلي راهم يضغطوا عليا اني نزيد نفكر بحكم اني في كل مرة نرفض ونتحجج بالدراسة وهاذي المرة قبلوا اني نقرا

وقالو الرجل لي راكي باغياته مستحيل يكون موجود

انا صراحة متلاقيت حتى سبب يخليني نقبل ...

وحتى فكرة انه يتنقل مخوفتني هو قال لما نتنقل في ولايات قريبة نكري وندي زوجتي واذا في صحراء تبقى مع والديا

المشكل انا منقدرش نتنقل حاليا ..

يعني صح متلاقيت حتى حاجة مميزة تخليني نقبل ولا نعتبرها فرصة متتعوضش كيما متخيلين اهلي ،هوما قالو مدام مهدرش كيفاش تحكمي عليه ..راني حااايرة

حتى راني خايفة نصلي استخارة ..خايفة نقنع روحي ونندم ..

انا راح نصلي استخارة ..فما خاب من استخار

وما ندم من استشار ..من خلال تجاربكم ونظرتكم واش رأيكم

واعذروني طولت بزاف..