نصائح من ذهب

01- لا يوجد شيء إسمه صديق في العمل / كاين زميل وتحبس ثم

02- أتمم عملك ولا تتصرف بروح الفارس وتضحي بنفسك / ماتزيدش عليها ولاتترك حقوق الناس تضيع ستنام في قبرك وحدك

03- لا تضرب على صدرك وتضمن جودة عمل غيرك / أضمن في روحك فقط

04- لا تقدم وعود أنت لا تملكها بما فيها الوقت / اخي

05- لا تبني النتائج على معرفتك، غيرك له مزاج مختلف / لا تتحمس كثير

06- إن لم تأتك المعلومة إبحث عنها

07- إذا أتتك المعلومة على طبق من ذهب، تأكد منها أولا / ممكن يكون فخ أو إفتراء على الغير لغايات انت لا تعلمها

08- لا تحقرن من هم أقل منك رتبه، قد يأتي يوم ويصبح أحدهم رئيسك / ماتآمن ماتخدع دوام الحال من المحال

09- أترك مشاكل البيت في البيت ومشاكل العمل في العمل / ماتخلطش شعبان في رمضان

10- لا ترهق نفسك أكثر من اللازم، لن ترث من العمل شيء ولن يورثك شيء / أخدم قيس دراهمك وحلل خبزتك هناك رب فوق رب العمل

11- أعطي العمل وقته، والراحه وقتها، وأهلك وقتهم / كل حاجة في بلاصتها

12- رئيسك ليس إله، فإنه يخطئ ويصيب / ماتقدسش لعباد

13- دعوة المظلوم سيستجاب لها وعقاب ربك شديد / كما تدين تدان

14- إتق شر من أحسنت إليه دير حساه ​

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