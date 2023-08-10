نصائح من ذهب

سعد606
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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- 2,133
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- تقرت
- الجنس
- ذكر
01- لا يوجد شيء إسمه صديق في العمل / كاين زميل وتحبس ثم
02- أتمم عملك ولا تتصرف بروح الفارس وتضحي بنفسك / ماتزيدش عليها ولاتترك حقوق الناس تضيع ستنام في قبرك وحدك
03- لا تضرب على صدرك وتضمن جودة عمل غيرك / أضمن في روحك فقط
04- لا تقدم وعود أنت لا تملكها بما فيها الوقت / اخي
05- لا تبني النتائج على معرفتك، غيرك له مزاج مختلف / لا تتحمس كثير
06- إن لم تأتك المعلومة إبحث عنها
07- إذا أتتك المعلومة على طبق من ذهب، تأكد منها أولا / ممكن يكون فخ أو إفتراء على الغير لغايات انت لا تعلمها
08- لا تحقرن من هم أقل منك رتبه، قد يأتي يوم ويصبح أحدهم رئيسك / ماتآمن ماتخدع دوام الحال من المحال
09- أترك مشاكل البيت في البيت ومشاكل العمل في العمل / ماتخلطش شعبان في رمضان
10- لا ترهق نفسك أكثر من اللازم، لن ترث من العمل شيء ولن يورثك شيء / أخدم قيس دراهمك وحلل خبزتك هناك رب فوق رب العمل
11- أعطي العمل وقته، والراحه وقتها، وأهلك وقتهم / كل حاجة في بلاصتها
12- رئيسك ليس إله، فإنه يخطئ ويصيب / ماتقدسش لعباد
13- دعوة المظلوم سيستجاب لها وعقاب ربك شديد / كما تدين تدان
14- إتق شر من أحسنت إليه دير حساه
02- أتمم عملك ولا تتصرف بروح الفارس وتضحي بنفسك / ماتزيدش عليها ولاتترك حقوق الناس تضيع ستنام في قبرك وحدك
03- لا تضرب على صدرك وتضمن جودة عمل غيرك / أضمن في روحك فقط
04- لا تقدم وعود أنت لا تملكها بما فيها الوقت / اخي
05- لا تبني النتائج على معرفتك، غيرك له مزاج مختلف / لا تتحمس كثير
06- إن لم تأتك المعلومة إبحث عنها
07- إذا أتتك المعلومة على طبق من ذهب، تأكد منها أولا / ممكن يكون فخ أو إفتراء على الغير لغايات انت لا تعلمها
08- لا تحقرن من هم أقل منك رتبه، قد يأتي يوم ويصبح أحدهم رئيسك / ماتآمن ماتخدع دوام الحال من المحال
09- أترك مشاكل البيت في البيت ومشاكل العمل في العمل / ماتخلطش شعبان في رمضان
10- لا ترهق نفسك أكثر من اللازم، لن ترث من العمل شيء ولن يورثك شيء / أخدم قيس دراهمك وحلل خبزتك هناك رب فوق رب العمل
11- أعطي العمل وقته، والراحه وقتها، وأهلك وقتهم / كل حاجة في بلاصتها
12- رئيسك ليس إله، فإنه يخطئ ويصيب / ماتقدسش لعباد
13- دعوة المظلوم سيستجاب لها وعقاب ربك شديد / كما تدين تدان
14- إتق شر من أحسنت إليه دير حساه