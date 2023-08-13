ياسر لعروسي على خطى اللالتحاق بالمنتخب الوطني الجزائري

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soheyb.press

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ياسر العروسي

أكّد الإعلامي الجزائري مومن أيت قاسي بشدة أن النجم الشاب ياسر لعروسي قد أصبح تحت تصرف المدرب الوطني جمال بلماضي، حينما يقرر استدعاؤه لتمثيل منتخب الجزائر في المناسبات المقبلة. وقد أتمّ لعروسي مؤخرًا جميع الإجراءات الضرورية لتغيير جنسيته الرياضية، استعدادًا للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري خلال الفترة المقبلة.

من المقرّر أن يشارك لعروسي خلال هذا الموسم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بعد انضمامه إلى نادي شيفيلد يونايتد على سبيل الإعارة من فريقه السابق نادي تروا الفرنسي. يتطلع اللاعب بشكل كبير إلى تقديم أداء مميز وتحقيق نجاحات جديدة بقميص ناديه الجديد في البطولة الإنجليزية. تلك الخطوات الإيجابية تبرز تطور ونمو لعروسي كلاعب، وتجسّد رغبته القوية في المشاركة مع منتخب بلاده وتمثيله على الساحة الدولية تحت إشراف جمال بلماضي.

بلا شك، يُعتبر الإعلامي الجزائري مومن أيت قاسي مصدرًا موثوقًا جدًا من ناحية الأخبار المتعلقة بالمنتخب الوطني, و يؤكد أن اللاعب الشاب ياسر لعروسي قد تمّ وضعه تحت تصرف المدرب الوطني جمال بلماضي، وذلك تحت الظروف التي قد تتطلب استدعاءه لتمثيل المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل. أنهى لعروسي بنجاح جميع الإجراءات اللازمة لتغيير جنسيته الرياضية، استعدادًا للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني وخدمة ألوان بلاده في الفترة المقبلة.
 

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