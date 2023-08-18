عدت إليكم بعد 15 سنة من الغياب .. هل من مرحب

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته



بعد غياب دام 15 سنة عن مواقع المنتديات

ها أنا أعود إليها باحثة عن تلك المتعة و اللمة التي كنت أشعر بها بين أبناء بلدي الغالي



كنت في الماضي مغتربة أبحث عن كل ما يقربني الى بلدي، كالفراشة بين منتديات الجزائر أبحث عن نسيم الجزائر

وها أنا اليوم أقيم في بلدي منذ عقد من السنوات بعد غربة دامت لاكثر من 16 سنة … ولاتزال مشاعر الغربة داخلي



هل من مرحب لي بينكم



لبؤة الأوراس ​