رحلتي مع التوبة: من العشرينات للجنة بإذن الله تعالى♡

Eay98
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يارب تكونو بخير وعافية،
أنا حبيت نشارك معاكم علاقتي بالله رب العالمين كيفماه راهي، حبيت تبقى مدونة في الموقع باه بعد رحيلي من هذه الدنيا نكون تركت أثر جميل أو حتى عبر المدى البعيد في فترة الشيخوخة مثلا أعود وأقرئها كي أحس بالطمأنينة والسعادة والفرح بإذن ﷲ تعالى.
إخوتي في ﷲ بنات ورجال أنا عندي مدة ملي نحاول نحسن علاقتي بالله رب العالمين منذ بداية العشرينات وأنا أجاهد نفسي ولله الحمد والشكر غالبا أنتكس وأبتعد عن ربي ومرات قليلة تكون علاقتي بالله رب العالمين حسنة،
ومنذ بداية العشرينات وبالتحديد في سن 23سنة بعد مشاهدة المحتويات النافعة من قبل بعظ الدكاترة والشيوخ تاثرت بهم وقررت ألتزم بصلاة الفجر وأحسن علاقتي بالله رب العالمين تدريجيا، فكنت أدرس في الجامعة من جهة ومن جهة أخرى إلتزمت بصلاة الفجر وبقيام الليل مدة ولله والله راحة عظيمة ليس دائما لكن مررت عليا مدة كنت أعيش في سعادة عميقة بسبب أن علاقتي بالله سبحانه وتعالى كانت حسنة،
لكن إنكست مدة طويلة بسبب بلاء وقعت فيه إبتعدت عن ربي وقعت في مستنقع قذر من الحرام وبدون فضح نفسي بعد أن سترني ربي وبالتحديد بين عمر 25و26 سنة وقعت في ذنوب وسيآت عظيمة للأسف لكن صدقوني صدقوني قلبي كان يتألم كثير،
ومرات كنت آخذ مذكرتي وأكتب برنامج توبة وأقرر الرجوع لله ربي لكن بعد الإنتهاء مباشرة أعود للذنب لأعلم هل بسبب ضعفي أو عدم إخلاصي في صدقتي في توبتي واتذكر جيدا في شهر أكتوبر على مأظن لسنة 2023كنت 25سنة كتبت برنامج للتوبة وعقدت أن أعيش حياتي كاملة في' عبادة رب العالمين' لكن والله فشلت،
وأيضا أتذكر ليلة في شهر جانفي 2024 على مأظن وأنا منغمسة في الحرام نهظت وتوظات وبكيت وقررت الإبتعاد عن الحرام والإلتزام بتوبة نصوحا لكن فشلت ياإخوتي ،
أتلاحظون هذا شبابي كلما أتذكر أن شبابي يمر وأنا أفعل في الحرام ولااستغله في النفع والعلم والمعرفة صدقوني أبكي كثير كثير وأحزن لانني سأقف أمام الله رب العالمين يوم الحساب وسيسألني عن شبابي فيما إستثمرته كما قال الرسول ﷺ
أحزن وأبكي بحرقة ودخلت في حزن كبير وحالت كانت تسوء يوم بعد وشهر بعد شهر كنت أعيش في قلق ويأس وقنوط وسلبية وتشائم حتى الأكل لاأكل إلا كمية قليلة وأشبع حيث كنت 25سنة كانت علاقتي بالله رب العالمين سيئ وقعت في إبتلاء عظيم لمدة اشهر بدون ذكره ، ولم أستثمر شهادتي العلمية وديما هذا السؤال المتكرر في ذهني أقول لاعمل لامال لامؤؤى ولازواج؟ يعني كنت في دوامة ومرت عليا أياما وأشهر منعزلة وكئيبة وحزينة عن حالي ووضعيتي،
لكن رب العالمين ساعدني وتجاوزت هذه الآلم واليوم 15جوان 2025 قررت أن أتوب توبة نصوحا وأعود لربي تدريجيا وبشكل بطيئ أنا في محاولات للثبات على توبة نصوحالاأنتكس بعدها أبدا،
حاولت حاولت وحاولت ومزالت أحاول وطلبت من الناس يدعولي في مواقع التواصل الاجتماعي منهم facebook ودعولي ربي يحفظهم ويرزقهم جنات النعيم
حاولت 5أوت 2024 نتوب توب نصوحا وفشلت
وحاولت 11و30أكتوبروفشلت،
وحاولت 8-10-12-14-ديسمبر 2024 أتذكر إلتزمت أياما ثم إنتكست
لغاية 4ماي 2025وأنا أحاول أن اترك ذنب مكرر وأتوب توبة نصوحا وكنت 26سنة،
والحمدلله منذ4ماي 2025تركت الذنب المكرر وملتزمة بصلاة الفجر يوميا فالحمدلله والشكر لله ربي رغم أني مزلت بعيدة عن ربي ومقصرة في فروضي ومهاجرة للقران الكريم وأنام كثير لكن الحمدلله التوبة في قلبي حية تنبض وتدقق دائما وصوت يناديني ويقول لي جاهدي جاهدي جاهدي يآية جهاد حق وخالص حتى تتغيري وتثبتي على الصراط المستقيم،
وفي الايام الفائتة حلمت كأنني في مسجد وبجاني فتاة ملتزمة قلت لها جهاد النفس صعب قالت لي صحيح جهاد النفس صعب وكنت أحمل المصحف لا أتذكر جيدا لكن أتذكر صوت الفتاة و'لفظ جهاد النفس صعب'هذه إشارة من ربي كي أثبت، أتغير، أجاهد حتى أصبح فتاة صالحة من أهل التقوى والصلاح،
إخوتي في الله أنا اليوم غلقت 27سنة هدفي من الدنيا حددته منذ أن كنت 26سنة وهو،
' أن أجاهد نفسي جهاد حق وجهاد خالص حتى أتقى الله رب العالمين في كل حركاتي وسكوني وأعمل اعمالا صالحة في حياتي وأطبق ماجاء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة،حتى أرحل من الدنيا بحسن الخاتمة، وأمسك كتابي بًيميني وأتجاوز الصراط المستقيم وأفوز بالجنة بإذن الله تعالى'
مزالت مستمرة.....
دعواتكم لي بالهداية ولكم بالمثل
وربي يرزقكم الجنة كامل آمين يا رب العالمين.
سلام عليكم♡
يارب تكونو بخير وعافية،
أنا حبيت نشارك معاكم علاقتي بالله رب العالمين كيفماه راهي، حبيت تبقى مدونة في الموقع باه بعد رحيلي من هذه الدنيا نكون تركت أثر جميل أو حتى عبر المدى البعيد في فترة الشيخوخة مثلا أعود وأقرئها كي أحس بالطمأنينة والسعادة والفرح بإذن ﷲ تعالى.
إخوتي في ﷲ بنات ورجال أنا عندي مدة ملي نحاول نحسن علاقتي بالله رب العالمين منذ بداية العشرينات وأنا أجاهد نفسي ولله الحمد والشكر غالبا أنتكس وأبتعد عن ربي ومرات قليلة تكون علاقتي بالله رب العالمين حسنة،
ومنذ بداية العشرينات وبالتحديد في سن 23سنة بعد مشاهدة المحتويات النافعة من قبل بعظ الدكاترة والشيوخ تاثرت بهم وقررت ألتزم بصلاة الفجر وأحسن علاقتي بالله رب العالمين تدريجيا، فكنت أدرس في الجامعة من جهة ومن جهة أخرى إلتزمت بصلاة الفجر وبقيام الليل مدة ولله والله راحة عظيمة ليس دائما لكن مررت عليا مدة كنت أعيش في سعادة عميقة بسبب أن علاقتي بالله سبحانه وتعالى كانت حسنة،
لكن إنكست مدة طويلة بسبب بلاء وقعت فيه إبتعدت عن ربي وقعت في مستنقع قذر من الحرام وبدون فضح نفسي بعد أن سترني ربي وبالتحديد بين عمر 25و26 سنة وقعت في ذنوب وسيآت عظيمة للأسف لكن صدقوني صدقوني قلبي كان يتألم كثير،
ومرات كنت آخذ مذكرتي وأكتب برنامج توبة وأقرر الرجوع لله ربي لكن بعد الإنتهاء مباشرة أعود للذنب لأعلم هل بسبب ضعفي أو عدم إخلاصي في صدقتي في توبتي واتذكر جيدا في شهر أكتوبر على مأظن لسنة 2023كنت 25سنة كتبت برنامج للتوبة وعقدت أن أعيش حياتي كاملة في' عبادة رب العالمين' لكن والله فشلت،
وأيضا أتذكر ليلة في شهر جانفي 2024 على مأظن وأنا منغمسة في الحرام نهظت وتوظات وبكيت وقررت الإبتعاد عن الحرام والإلتزام بتوبة نصوحا لكن فشلت ياإخوتي ،
أتلاحظون هذا شبابي كلما أتذكر أن شبابي يمر وأنا أفعل في الحرام ولااستغله في النفع والعلم والمعرفة صدقوني أبكي كثير كثير وأحزن لانني سأقف أمام الله رب العالمين يوم الحساب وسيسألني عن شبابي فيما إستثمرته كما قال الرسول ﷺ
أحزن وأبكي بحرقة ودخلت في حزن كبير وحالت كانت تسوء يوم بعد وشهر بعد شهر كنت أعيش في قلق ويأس وقنوط وسلبية وتشائم حتى الأكل لاأكل إلا كمية قليلة وأشبع حيث كنت 25سنة كانت علاقتي بالله رب العالمين سيئ وقعت في إبتلاء عظيم لمدة اشهر بدون ذكره ، ولم أستثمر شهادتي العلمية وديما هذا السؤال المتكرر في ذهني أقول لاعمل لامال لامؤؤى ولازواج؟ يعني كنت في دوامة ومرت عليا أياما وأشهر منعزلة وكئيبة وحزينة عن حالي ووضعيتي،
لكن رب العالمين ساعدني وتجاوزت هذه الآلم واليوم 15جوان 2025 قررت أن أتوب توبة نصوحا وأعود لربي تدريجيا وبشكل بطيئ أنا في محاولات للثبات على توبة نصوحالاأنتكس بعدها أبدا،
حاولت حاولت وحاولت ومزالت أحاول وطلبت من الناس يدعولي في مواقع التواصل الاجتماعي منهم facebook ودعولي ربي يحفظهم ويرزقهم جنات النعيم
حاولت 5أوت 2024 نتوب توب نصوحا وفشلت
وحاولت 11و30أكتوبروفشلت،
وحاولت 8-10-12-14-ديسمبر 2024 أتذكر إلتزمت أياما ثم إنتكست
لغاية 4ماي 2025وأنا أحاول أن اترك ذنب مكرر وأتوب توبة نصوحا وكنت 26سنة،
والحمدلله منذ4ماي 2025تركت الذنب المكرر وملتزمة بصلاة الفجر يوميا فالحمدلله والشكر لله ربي رغم أني مزلت بعيدة عن ربي ومقصرة في فروضي ومهاجرة للقران الكريم وأنام كثير لكن الحمدلله التوبة في قلبي حية تنبض وتدقق دائما وصوت يناديني ويقول لي جاهدي جاهدي جاهدي يآية جهاد حق وخالص حتى تتغيري وتثبتي على الصراط المستقيم،
وفي الايام الفائتة حلمت كأنني في مسجد وبجاني فتاة ملتزمة قلت لها جهاد النفس صعب قالت لي صحيح جهاد النفس صعب وكنت أحمل المصحف لا أتذكر جيدا لكن أتذكر صوت الفتاة و'لفظ جهاد النفس صعب'هذه إشارة من ربي كي أثبت، أتغير، أجاهد حتى أصبح فتاة صالحة من أهل التقوى والصلاح،
إخوتي في الله أنا اليوم غلقت 27سنة هدفي من الدنيا حددته منذ أن كنت 26سنة وهو،
' أن أجاهد نفسي جهاد حق وجهاد خالص حتى أتقى الله رب العالمين في كل حركاتي وسكوني وأعمل اعمالا صالحة في حياتي وأطبق ماجاء في القران الكريم والسنة النبوية الشريفة،حتى أرحل من الدنيا بحسن الخاتمة، وأمسك كتابي بًيميني وأتجاوز الصراط المستقيم وأفوز بالجنة بإذن الله تعالى'
مزالت مستمرة.....
دعواتكم لي بالهداية ولكم بالمثل
وربي يرزقكم الجنة كامل آمين يا رب العالمين.
سلام عليكم♡