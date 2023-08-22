قصة بداية ..



تقتل الشوق في عينيها

فتبقى في ذكراها بلا عتاب

يا بني بدأت رسالتك بالحب



قائل هو ثم قاتلها يبرئ

ما كان الغدر مميت

يترك الروح تنبض مشردة

بين الناس صريخهم عنها

وصريخها صامت



الشوق في عينيها أيام أخذتها

لن تعود إليها

لن تحرك بعده قلبا

الحرب في داخلها لا تقاوم السقوط



تدخلها لضميرها تتعلم كيف تحرق نفسها

فلا تحدثها الحياة عن الخطيئة

تلتقط الأصوات داخلها



علمتني الغوص في كلمات الحزن

علمتني إطالة السهر في الندم

أخذت الجمال للحظاتك العابرة

وتركت لي ذاكرة في القلب تتألم





يا بني غرقت يدي في حضنك كي دفى

المحبة ما طالت معيشتها معاك

والمحنة كي بدات ما خلاصت

هذا ماشي كلام هذا غير سكات من وراء زجاج

تكسرت المرى كي بكات ولات طفلة

يا حسرة كي كانت حكايتها لعبة

والدمعة كانت خفيفة على القلب



آه كلشي مع العمر يكبر

الوجع ما لقى بلاصة

اللي كان مليح مابقاش

اللي كان فرحان ماولاش

و

القلب يتمنى صغري



صغري هذا كون يولي



صابر



ما صبر ..



"طمطم"



























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