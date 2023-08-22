قصة بداية ..

Tama Aliche

Tama Aliche

الصحافية الساخرة
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 سبتمبر 2021
المشاركات
521
النقاط
31
محل الإقامة
أسوأ بلاصة
الجنس
أنثى

تقتل الشوق في عينيها
فتبقى في ذكراها بلا عتاب
يا بني بدأت رسالتك بالحب

قائل هو ثم قاتلها يبرئ
ما كان الغدر مميت
يترك الروح تنبض مشردة
بين الناس صريخهم عنها
وصريخها صامت

الشوق في عينيها أيام أخذتها
لن تعود إليها
لن تحرك بعده قلبا
الحرب في داخلها لا تقاوم السقوط

تدخلها لضميرها تتعلم كيف تحرق نفسها
فلا تحدثها الحياة عن الخطيئة
تلتقط الأصوات داخلها

علمتني الغوص في كلمات الحزن
علمتني إطالة السهر في الندم
أخذت الجمال للحظاتك العابرة
وتركت لي ذاكرة في القلب تتألم


يا بني غرقت يدي في حضنك كي دفى
المحبة ما طالت معيشتها معاك
والمحنة كي بدات ما خلاصت
هذا ماشي كلام هذا غير سكات من وراء زجاج
تكسرت المرى كي بكات ولات طفلة
يا حسرة كي كانت حكايتها لعبة
والدمعة كانت خفيفة على القلب

آه كلشي مع العمر يكبر
الوجع ما لقى بلاصة
اللي كان مليح مابقاش
اللي كان فرحان ماولاش
و
القلب يتمنى صغري

صغري هذا كون يولي

صابر

ما صبر ..

"طمطم"













 
قال الامين محمد:
الشوق عندي يمرض و لا يموت

كلماتك اسكتت كاظم و جعلته ساهرا ههههه

أحسنت طمطوم
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🤣🤣😂🤣 واش بيك هارب تجري 😂😂🤣 لا كاظم لا ساهر ..فاطم فالساحة 😁😂😂🤣هات تشوف حطني فالمسرح نديرلهم موال على بالي وتشوف 😂😂🤣🤣
 
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