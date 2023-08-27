

**أشفق على الأغنياء لحظة موتهم وهثم محبطون : طلبوا من هذه الدنيا كل شيء فأعطتهم كل شيء إلا الخلود

وطلبوا السعاد ة في كلّ شيء فأعطتهم كل شيء إلا السعادة

ليس بين الناس سوى نقاش يبحثون به عن الحق ..أو قانون فيه الحق والعدل يطيعونه

لا يمكن أن تقول كل شيء ولا يمكن أن تسمع كل شيء لأننا لا نعيش إلى الأبد فمادمنا نرى ونسمع ونفكر فسنظل نقول ونتكلم

انت مليء بالحزن ,,,لأنك في لحظة جليلة صادقة ...ولو كنت كاذباً ما حزنت ولا فرحت فالكذب لا يؤثر فينا

الزمان هو عملنا في الزمان

ابداعنا هو عمرنا الطويل ومن لا يُبدعون عُمرهم قصير - اسم وهويّة - يمزّقونها يوم الموت

بهجة الحياة ساعة ..كنت ملكا أم فقيرا :نفرح أوّل حياتنا حين نعرف أننا جئنا من الموت .ونحزن آخرها حين نعرف أننا عائدون إلى الموت …وتنقلب الحياة ويدخلها الألم كما يدخل الليل على النهار فنهرم بسبب اقترابنا من القبور ثم نزول تماما