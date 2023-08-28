NAIM 2093
:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 30 جوان 2015
- المشاركات
- 11,479
- النقاط
- 356
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متوفر 75.84$ PAYEER مقابل 220دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
من يدفع عبر التطبيق: يرسل ملف PDF للوصل أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي
ملاحظات:
-عمولة الإرسال 0.50% يتحملها المشتري
-المبلغ يباع على دقعة واحدة
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعات لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع
متوفر 75.84$ PAYEER مقابل 220دج للدولار
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
من يدفع عبر التطبيق: يرسل ملف PDF للوصل أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي
ملاحظات:
-عمولة الإرسال 0.50% يتحملها المشتري
-المبلغ يباع على دقعة واحدة
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
تنبيهات:
-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعات لمن يدفع عبر التطبيق
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع