السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

متوفر 75.84$ PAYEER مقابل 220دج للدولار

السعر: ثابت / المصدر: صديق

من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)

من يدفع عبر التطبيق: يرسل ملف PDF للوصل أو صورة للوصل أو يرسل الوصل عبر الإيميل الخاص بي



ملاحظات:

-عمولة الإرسال 0.50% يتحملها المشتري

-المبلغ يباع على دقعة واحدة

-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي

تنبيهات:



-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع

-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية

-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء

-مدة الحجز 24ساعة لمن يدفع عبر البريد/10ساعات لمن يدفع عبر التطبيق