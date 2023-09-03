ما اجمل الخيانة

ما أجمل الخيانة...نعم الخيانة...

الخيانة شيء جميل...نعم جميل...لِمَ العجب؟

لو لم تكن الخيانة شيء جميل...فلِمَ نخون ؟

نخون ونقول أن الخيانة من أقبح ما يكون...

فلِمَ نخون ؟

نُحلق في سماء الخداع...ونملأ السحاب بالغش...

ونتسبب في هطول أمطار الكذب...

وبعد ذلك نقول...الخيانة أقبح ما يكون...

فلِمَ نخون ؟

سؤال ليس لك يا صاحبي بل لذاتي...

تجذبنا الابتسامات المزيفة...المصطنعة...

ونسير خلفَ الأسوار...نبحث عن الجديد...

وإن سُئِلنا نقول...تغيير...

ثم نخون...ونقول أن الخيانة أقبح ما يكون...فلِمَ نخون ؟

لا تنسى يا صاحبي أني أسأل نفسي...

نستهوي قلوب الضعفاء...نلعب بعقول البشر...

نحول قلوبنا إلى أسواق وبضائع للبيع...

وإن سُئِلنا نقول...لا يوجد شيء اسمه حب في هذا الزمان...

ثم نخون...ونقول أن الخيانة أقبح ما يكون...فلِمَ نخون ؟

وما زلت يا صاحبي أهمس في سري أنا...

ننسى أنفسنا...نستخف بذاتنا...ندنس أسمى العلاقات على وجه الأرض...

وإن سُئِلنا نقول...هذا مزاجي...إذا أعجبك أعجبك...وإذا لم يعجبك فاذهب وغادر من هنا...

ثم نخون...ونقول أن الخيانة أقبح ما يكون...فِلمَ نخون ؟

أسمعت يا قلبي لك أسأل ولي لصاحبي...

نجرح أقرب الأشخاص إلى القلوب...ونهرب من الصراحة...

ونلهثُ ركضاً خلف المجاملات...

وننتهز أخس الفرص...وتغلب علينا الأنانية...

وإن سئِلنا نقول هذه هي الدنيا...إما قاتل...أو مقتول...

ثم نخون...ونقول أن الخيانة أقبح ما يكون...فلِمَ نخون ؟

هل أتوقف يا علي عن هذا السؤال...

ولا ننسى أن الخيانة...قد تكون...بمجرد نظرة...من العيون...

وإن سألتوني...فسأقول...

الخيانة أجمل ما يكون...

ولكنني لن أخون...

بالرغم من أني لقيت الأمرين من أصدقائي...

بعد كل ما جاء هل تصدقون....

إنه مجرد سؤال خربش على جدران ذاتي فأخرجته لكم...

تحياتي