استيراد سيارات اقل من 3 سنوات

السلام عليكم اخوانيربما تجد الكثير غير فاهم لموضوع استيراد السيارات المستعملةمن اوروبا او من اي بلد نحو الجزائر.اول حاجة لازم يكون عندك اما فاميلتك يجيبهالك و يتكفل بيها ولا اذا عندك فيزا ولا تشوف لي يهبطو السيارات لي ڨاراج تخلص ولا تشري عليهم اذا كان عندهم سيارة تعجبك.تحتاج تبعث فوطوكوبي تاع باسبور و اقامةكي تشري السيارة راك اخلص غير خارج الرسوم فقط و يديرولك فاتورة لازملك وثائق توجدهم او يوجدهم. لك لي تشري عليه.و باش ما طيحش في الغلطة مع الجمارك لازم عليك تقرا هدا الموضوع كلش مفصل خصوصا ملف الجمكرة تحتاجوكما ان الموقع فيه حاسبة تحسبلك شحال تحيك قيمة الجمركةعلى العموم السيارات المستعملة راح تساهد في خفض اسعار السيارات في الجزائر ولا شا ڨلتو نتوما؟المصدر:الحاسبة مباشرة: