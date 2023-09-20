المسابقة مفتوحة إكتشاف الشخصية المجهولة _ العدد 6

من أنا

من أنا

:: أختكم / أخوكم الأنونيموس ::
إنضم
7 سبتمبر 2023
المشاركات
153
نقاط التفاعل
668
النقاط
21
محل الإقامة
المجهول
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
مساء /صباح الخير يا سكان جمهورية اللمة

من أنا؟

كيف الحال عاملين إيه إنتو كويسين شلونكم شخباركم

معاكم الأخ/ت من أنا المجهول/ة
أنا إبن/ة الجمهورية اللماوية كان أسعد يوم في حياتي لما انظممت إليكم

هنا لقيت أحلى وأطيب أصدقاء وصديقات

يامات مرت ومرت وماحسينا بيها غير معاكم
أنا وأنتم فاللمة عشنا أحلى أيام
فمن أكون أنا؟

هيا يا شُطار
أنا في انتظار مشاركاتكم
 
قوانين مملكتنا

"مسابقة إكتشاف الشخصية المجهولة؟"


-تطرح الأسئلة على العضو المجهول من طرف الأعضاء ويجاوب عليها لمدة محددة.

- إكتشاف الشخصية المجهولة يستمر لمدة 2يومان واليوم الثالث يعلن فيه عن المحقق الفائز .
- الجائزة.. وسام إكتشاف الشخصية المجهولة.

- يرجى الإعتماد على طرح الأسئلة الغير مباشرة لمزيد من الإثارة والتشويق .

ولدينا بعض الشروط وبعض الأسئلة من الممنوع طرحها
كـ: - سأل الشخصية المجهولة عن:
-ما إذا كان ذكر أو أنثى
-ما إذا كان مشرف ومن الطاقم الإداري أو هو عضو عادي
-عن عمره واسمه ومكان سكنه ...الخ
-التوقعات عن الشخص المجهول تكون بعد 24ساعة من الموضوع
قبل 24ساعة فقط للأسئلة
-يحق لكل محقق "عضو" أن يذكر احتمالين فقط للعميل السري .

// يرجى الإكتفاء بالإشارات التي تعطيها الشخصية المجهولة في الموضوع أو أثناء تدخلاتها من الحين للآخر.. لمزيد من الإثارة والتشويق .


الموضوع.. تحت إشراف العضو المتميز: @أرجوان والمراقب العام: @Adem4dz


- الدعوة للمشاركة.. عـامــــة
 
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