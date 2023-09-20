السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

مساء /صباح الخير يا سكان جمهورية اللمة



من أنا؟



كيف الحال عاملين إيه إنتو كويسين شلونكم شخباركم



معاكم الأخ/ت من أنا المجهول/ة

أنا إبن/ة الجمهورية اللماوية كان أسعد يوم في حياتي لما انظممت إليكم



هنا لقيت أحلى وأطيب أصدقاء وصديقات



يامات مرت ومرت وماحسينا بيها غير معاكم

أنا وأنتم فاللمة عشنا أحلى أيام

فمن أكون أنا؟



هيا يا شُطار

أنا في انتظار مشاركاتكم