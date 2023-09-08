♡آلََفُُريََقُُ آلََثًآنِيَ ♡
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@إلياس
@saho souhila
@قيس محمد
@حاتم خليفة
@السلطانة
آلَآخِ قيس محمد کْآنِ غُآئبً يَلَآ آنِتٌوٌ قُرروٌ لَهّ عٌقُآبً مًنِآسِبً لَعٌدٍمً مًشُآرکْتٌهّ مًعٌکْمً
کْآنِِتٌٌ آوٌٌلََ مًًشُُآرکْآتٌٌکْمًً آوٌٌ آلََتٌٌحًًدٍٍيََ هّّيََ
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کْتٌٌآبًًةّّ قُُصّّةّّ
کْآنِِتٌٌ آلََمًًرتٌٌبًًةّّ آلَثًآنِيَةّ مًًنِِ طِِرفُُکْمًً وٌٌهّّذِِآ حًًسِِبًً آلََتٌٌصّّوٌٌيََتٌٌ مًًنِِ طِِرفُُ بًًعٌٌض آلََآعٌٌضآء فُُشُُکْرآ لََهّّمًً
مشاركة الفريق الثاني ـ مسابقة التحدي ـ كتابة قصة جماعية
وٌٌلََهّّذِِآ نِِحًًتٌٌسِِبًً لََکْمًً 15نِِقُُطِِةّّ
آلََتٌٌحًًدٍٍيََ آلََثًًآنِِيََ کْآنِِ
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آکْتٌٌشُُآفُُ آلََآخِِتٌٌلََآفُُآتٌٌ
آلََصّّوٌٌرةّّ رقُُمًً وٌٌآحًًدٍٍ 3آخِِتٌٌلََآفُُآتٌٌ صّّحًًيََحًًةّّ .
5نِِقُُطِِ لََکْلََ آکْتٌٌشُُآفُُ صّّحًًيََحًً
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 15
آلََصّّوٌٌرةّّ رقُُمًً آثًًنِِيََنِِ 7 آخِِتٌٌلََآفُُآتٌٌ صّّحًًيََحًًةّّ.
5نِِقُُطِِ لََکْلََ آکْتٌٌشُُآفُُ صّّحًًيََحًً
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 35
آلََصّّوٌٌرةّّ رقُُمًً ثًًلََآثًًةّّ 7آخِِتٌٌلََآفُُآتٌٌ صّّحًًيََحًًةّّ.
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 35
آلََتٌٌحًًدٍٍيََ آلََثًًآلََثًً
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صّّوٌٌر آلََفُُصّّوٌٌلََ
فُُصّّلََ آلََربًًيََعٌٌ
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4آعٌٌضآء قُُآمًًوٌٌ بًًآلََنِِشُُر 5نِِقُُطِِ لََکْلََ عٌٌضوٌٌ
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 20
تحدي فصل الربيع للفريق الثاني
فُُصّّلََ آلََخِِريََفُُ
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4آعٌٌٌضآء قُُُآمًًًوٌٌٌ بًًًآلَََنِِِشُُُر 5نِِِقُُُطِِِ لَََکْلَََ عٌٌٌضوٌٌٌ
تحدي فصل الخريف الفريق الثاني
آلَََمًًًجّّّمًًًوٌٌٌعٌٌٌ 20
فُُصّّلََ آلََصّّيََفُُ
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4آعٌٌٌضآء قُُُآمًًًوٌٌٌ بًًًآلَََنِِِشُُُر 5نِِِقُُُطِِِ لَََکْلَََ عٌٌٌضوٌٌٌ
تحدي فصل الصيف الفريق الثآني
آلَََمًًًجّّّمًًًوٌٌٌعٌٌٌ 20
نِِِآقُُُصّّّ 2نِِِقُُُطِِِ تٌٌٌسِِِآوٌٌٌيَََ 18
فُُصّّلََ آلََشُُتٌٌآء
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4آعٌٌٌضآء قُُُآمًًًوٌٌٌ بًًًآلَََنِِِشُُُر 5نِِِقُُُطِِِ لَََکْلَََ عٌٌٌضوٌٌٌ
تحدي صور فصل الشتاء الفريق الثاني
آلَََمًًًجّّّمًًًوٌٌٌعٌٌٌ 20
آلََتٌٌحًًدٍٍيََ آلََرآبًًعٌٌ
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آلََرسِِمًً
آلََنِِقُُطِِةّّ
10/10 آلَمًرتٌبًةّ آلَآوٌلَﮯ لَکْمً
آلََــــــــــــمًًـــــــــجّّــــــمًًــــــــــــوٌٌعٌٌ
188نِِـــــــقُُــــــطِِــــــةّّ
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