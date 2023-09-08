المسابقة منتهية نتائج مسابقة التحدي

أرجوان

أرجوان

عضو مُتميز
إنضم
26 جوان 2023
المشاركات
502
النقاط
51
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
مًرحًبًآ وٌآهّلَآ وٌسِهّلَآ بًکْمً

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



آنِتٌهّتٌ مًسِآبًقُةّ آلَتٌحًدٍيَ آظُنِ آنِهّآ کْآنِتٌ خِفُيَفُةّ نِوٌعٌآ مًآ عٌلَيَکْمً
بًتٌحًدٍيَآتٌهّآ وٌ بًسِآطِتٌهّآ وٌروٌوٌوٌحً آلَتٌنِآفُسِ بًيَنِکْمً آحًبًآئيَ

نِرحًبً بًکْمً آعٌضآئنِآ آلَکْرآمً


@secret de coeur
@Adem4dz
@ذكريات
@الامين محمد
@أستاذ الفلسفة

@secret de coeur
@Adem4dz
@ذكريات
@الامين محمد
@أستاذ الفلسفة


آکْمًلَنِآ وٌظُهّرتٌ آلَنِتٌآئجّ آلَمًمًيَزٍةّ

آنِتٌظُروٌهّآ فُيَ آلَأسِفُلَ 👇🏻👇🏻👇🏻
 
♡آلَفُريَقُ آلَأوٌلَ ♡
~~~~~~~~


@secret de coeur
@Adem4dz
@ذكريات
@الامين محمد
@أستاذ الفلسفة

الاخ استاذ الفلسفة كان غائب يلا انتو قررو له عقاب مناسب لعدم مشاركته معكم 🙄🙄🙄🙄


کْآنِتٌ آوٌلَ مًشُآرکْآتٌکْمً آوٌ آلَتٌحًدٍيَ هّيَ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
کْتٌآبًةّ قُصّةّ

کْآنِتٌ آلَمًرتٌبًةّ آلَآوٌلَﮯ مًنِ طِرفُکْمً وٌهّذِآ حًسِبً آلَتٌصّوٌيَتٌ مًنِ طِرفُ بًعٌض آلَآعٌضآء فُشُکْرآ لَهّمً

مشاركة الفريق الأول ـ مسابقة التحدي ـ كتابة قصة جماعية

وٌلَهّذِآ نِحًتٌسِبً لَکْمً 20نِقُطِةّ


آلَتٌحًدٍيَ آلَثًآنِيَ کْآنِ
~~~~~~~~~~

آکْتٌشُآفُ آلَآخِتٌلَآفُآتٌ



آلَصّوٌرةّ رقُمً وٌآحًدٍ 6آخِتٌلَآفُآتٌ صّحًيَحًةّ کْآمًلَةّ.
5نِقُطِ لَکْلَ آکْتٌشُآفُ صّحًيَحً
آلَمًجّمًوٌعٌ 30
IMG_20230828_222024.jpg

آلَصّوٌرةّ رقُمً آثًنِيَنِ 8آخِتٌلَآفُآتٌ صّحًيَحًةّ.
5نِقُطِ لَکْلَ آکْتٌشُآفُ صّحًيَحً
آلَمًجّمًوٌعٌ 40
IMG_20230828_221609.jpg

آلَصّوٌرةّ رقُمً ثًلَآثًةّ 7آخِتٌلَآفُآتٌ صّحًيَحًةّ.
آلَمًجّمًوٌعٌ 35
IMG_20230828_185701.jpg


آلَتٌحًدٍيَ آلَثًآلَثً
~~~~~~~~

صّوٌر آلَفُصّوٌلَ


فُصّلَ آلَربًيَعٌ
~~~~~~~

4آعٌضآء قُآمًوٌ بًآلَنِشُر 5نِقُطِ لَکْلَ عٌضوٌ
آلَمًجّمًوٌعٌ 20
نِآقُصّ 2نِقُطِتٌسِآوٌيَ 18

تحدي فصل الربيع الفريق الأول

فُصّلَ آلَخِريَفُ
~~~~~~~

4آعٌٌضآء قُُآمًًوٌٌ بًًآلََنِِشُُر 5نِِقُُطِِ لََکْلََ عٌٌضوٌٌ
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 20
تحدي فصل الخريف الفريق الاول

فُصّلَ آلَصّيَفُ
~~~~~~~

4آعٌٌضآء قُُآمًًوٌٌ بًًآلََنِِشُُر 5نِِقُُطِِ لََکْلََ عٌٌضوٌٌ
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 20

تحدي فصل الصيف الفريق الأول
نِِآقُُصّّ 2نِِقُُطِِ تٌٌسِِآوٌٌيََ 18

فُصّلَ آلَشُتٌآء
~~~~~~~
4آعٌٌضآء قُُآمًًوٌٌ بًًآلََنِِشُُر 5نِِقُُطِِ لََکْلََ عٌٌضوٌٌ
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 20
تحدي فصل الشتاء، الفريق الأول

آلَتٌحًدٍيَ آلَرآبًعٌ
~~~~~~~~

آلَرسِمً آلَنِقُطِةّ

5/10


IMG20230904143914.jpg






آلَــــــــــــمًـــــــــجّــــــمًــــــــــــوٌعٌ

211نِـــــــقُــــــطِــــــةّ
 
آخر تعديل:
♡آلََفُُريََقُُ آلََثًآنِيَ ♡
~~~~~~~~


@إلياس
@saho souhila
@قيس محمد
@حاتم خليفة
@السلطانة



آلَآخِ قيس محمد کْآنِ غُآئبً يَلَآ آنِتٌوٌ قُرروٌ لَهّ عٌقُآبً مًنِآسِبً لَعٌدٍمً مًشُآرکْتٌهّ مًعٌکْمً 🙄🙄🙄🙄


کْآنِِتٌٌ آوٌٌلََ مًًشُُآرکْآتٌٌکْمًً آوٌٌ آلََتٌٌحًًدٍٍيََ هّّيََ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
کْتٌٌآبًًةّّ قُُصّّةّّ

کْآنِِتٌٌ آلََمًًرتٌٌبًًةّّ آلَثًآنِيَةّ مًًنِِ طِِرفُُکْمًً وٌٌهّّذِِآ حًًسِِبًً آلََتٌٌصّّوٌٌيََتٌٌ مًًنِِ طِِرفُُ بًًعٌٌض آلََآعٌٌضآء فُُشُُکْرآ لََهّّمًً

مشاركة الفريق الثاني ـ مسابقة التحدي ـ كتابة قصة جماعية

وٌٌلََهّّذِِآ نِِحًًتٌٌسِِبًً لََکْمًً 15نِِقُُطِِةّّ


آلََتٌٌحًًدٍٍيََ آلََثًًآنِِيََ کْآنِِ
~~~~~~~~~~

آکْتٌٌشُُآفُُ آلََآخِِتٌٌلََآفُُآتٌٌ



آلََصّّوٌٌرةّّ رقُُمًً وٌٌآحًًدٍٍ 3آخِِتٌٌلََآفُُآتٌٌ صّّحًًيََحًًةّّ .
5نِِقُُطِِ لََکْلََ آکْتٌٌشُُآفُُ صّّحًًيََحًً
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 15

InShot_20230828_235222974.jpg

آلََصّّوٌٌرةّّ رقُُمًً آثًًنِِيََنِِ 7 آخِِتٌٌلََآفُُآتٌٌ صّّحًًيََحًًةّّ.
5نِِقُُطِِ لََکْلََ آکْتٌٌشُُآفُُ صّّحًًيََحًً
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 35

img_1693264685321.jpg

آلََصّّوٌٌرةّّ رقُُمًً ثًًلََآثًًةّّ 7آخِِتٌٌلََآفُُآتٌٌ صّّحًًيََحًًةّّ.
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 35
img_1693265026463.jpg

آلََتٌٌحًًدٍٍيََ آلََثًًآلََثًً
~~~~~~~~

صّّوٌٌر آلََفُُصّّوٌٌلََ


فُُصّّلََ آلََربًًيََعٌٌ
~~~~~~~

4آعٌٌضآء قُُآمًًوٌٌ بًًآلََنِِشُُر 5نِِقُُطِِ لََکْلََ عٌٌضوٌٌ
آلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 20

تحدي فصل الربيع للفريق الثاني
فُُصّّلََ آلََخِِريََفُُ
~~~~~~~

4آعٌٌٌضآء قُُُآمًًًوٌٌٌ بًًًآلَََنِِِشُُُر 5نِِِقُُُطِِِ لَََکْلَََ عٌٌٌضوٌٌٌ
تحدي فصل الخريف الفريق الثاني

آلَََمًًًجّّّمًًًوٌٌٌعٌٌٌ 20

فُُصّّلََ آلََصّّيََفُُ
~~~~~~~

4آعٌٌٌضآء قُُُآمًًًوٌٌٌ بًًًآلَََنِِِشُُُر 5نِِِقُُُطِِِ لَََکْلَََ عٌٌٌضوٌٌٌ

تحدي فصل الصيف الفريق الثآني
آلَََمًًًجّّّمًًًوٌٌٌعٌٌٌ 20
نِِِآقُُُصّّّ 2نِِِقُُُطِِِ تٌٌٌسِِِآوٌٌٌيَََ 18

فُُصّّلََ آلََشُُتٌٌآء
~~~~~~~
4آعٌٌٌضآء قُُُآمًًًوٌٌٌ بًًًآلَََنِِِشُُُر 5نِِِقُُُطِِِ لَََکْلَََ عٌٌٌضوٌٌٌ

تحدي صور فصل الشتاء الفريق الثاني
آلَََمًًًجّّّمًًًوٌٌٌعٌٌٌ 20


آلََتٌٌحًًدٍٍيََ آلََرآبًًعٌٌ
~~~~~~~~

آلََرسِِمًً

IMG-20230906-WA0014.jpg آلََنِِقُُطِِةّّ
10/10 آلَمًرتٌبًةّ آلَآوٌلَﮯ لَکْمً









آلََــــــــــــمًًـــــــــجّّــــــمًًــــــــــــوٌٌعٌٌ

188نِِـــــــقُُــــــطِِــــــةّّ



.
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.
 
إضآفُآتٌ
♡~~~♡




کْتٌآبًةّ آلَقُصّةّ
~~~~~~~~

آلَنِقُطِةّ
20/20 لَصّآحًبً آلَمًرتٌبًةّ 1
15/20لَصّآحًبً آلَمًرتٌبًةّ 2


آلَفُصّوٌلَ /
آللَفُصّلَ /5نِقُطِ لَکْلَ عٌضوٌ
_2 آلَصّوٌر آلَغُيَر مًنِآسِبًةّ

تٌحًسِبً ×4فُصّوٌلَ




آلَرسِمً
~~~~


آلَنِتٌيَجّةّ

10/10





آلَآخِتٌلَآفُآتٌ
~~~~~~~



5نِقُطِ لَکْلَ آخِتٌلَآفُ صّحًيَحً


T401693267934747.png

آلَصّوٌرةّ 1


6آخِتٌلَآفُآتٌ ×5





T401693863903092.png


آلَصّوٌرةّ 2.


10آخِتٌلَآفُآتٌ ×5





T401693268518094.png


آلَصّوٌرةّ 3


7آخِتٌلَآفُآتٌ ×5





بًتٌصّوٌيَتٌ مًنِ آلَآعٌضآء آلَآجّمًلَ




@خديجة ph
@Hakan
@روحٌـ👀ـتائهةـ
 
الهدايا للأعضاء الكرام
~~~~~~~~~~~



آلَفُريَقُ آلَفُآئزٍ

الفريق الاول ♡

@secret de coeur
@Adem4dz
@ذكريات
@الامين محمد
نعتذر من الاخ استاذ الفلسفة لعدم حصوله على الجوائز بسبب عدم مشاركته مع فريقه


100 نِقُطِةّ لَکْلَ عٌضوٌ فُيَ آلَفُريَقُ آلَأوٌلَ

وٌعٌضوٌيَةّ مًمًيَزٍةّ

وٌسِآمً آلَفُوٌزٍ



والفريق الثاني ♡


@إلياس
@saho souhila
@حاتم خليفة
@السلطانة

نعتذر من العضو قيس على عدم حصوله على الهدية بسبب عدم مشاركته مع فريقه


50نِقُطِةّ لَکْلَ عٌضوٌ مًشُآرکْ
وٌ وٌسِآمً مًشُآرکْةّ






25نِقُطِةّ لَکْلَ عٌضوٌ شُآرکْ وٌتٌفُآعٌلَ


@Soumia hadj mohammed
@Hakan
 
فُيَ آلَنِهّآيَةّ


آلَشُکْر مًوٌجّهّ لَکْلَ مًنِ سِآعٌدٍنِيَ مًنِ آدٍآرةّ وٌآعٌضآء


آلَشُکْر آلَخِآصّ ل @Adem4dz
ساعدني في التنسيق الاولي للمسابقة
وواعطاء الجوائز
شكرا جزيلا 🌹🌹🌹


والشكر لك

@خديجة ph🌹🌹🌹
@Hakan🌹🌹🌹
@روحٌـ👀ـتائهةـ🌹🌹🌹

كان لهم رأي في التصويت
بارك الله فيهم جميعا



والشكر العميق ل أعضائنا المتميزين
الفريقين الاول والثاني


@إلياس
@saho souhila
@قيس محمد
@حاتم خليفة
@السلطانة
🌹🌹🌹🌹🌹

@secret de coeur
@Adem4dz
@ذكريات
@الامين محمد
@أستاذ الفلسفة
🌹🌹🌹🌹🌹

تحياتي لكم الى لقاء ثاني

🌹🌹🌹🌹🌹

بحفظ الرحمان
 
بصدق نشاط جيد و تحديات ممتعة
شكرا ارجوان على هذا النشاط

ادعو جميع الاخوة الى المشاركة
و اضافة فرق اخرى و رفع سقف التحدي في الكتابة و الترفيه
و خلق جو عائلي تنافسي

بصدق شكرا ارجوان
و انا جاهز لأي مساعدة
 
قال الامين محمد:
بصدق نشاط جيد و تحديات ممتعة
شكرا ارجوان على هذا النشاط

ادعو جميع الاخوة الى المشاركة
و اضافة فرق اخرى و رفع سقف التحدي في الكتابة و الترفيه
و خلق جو عائلي تنافسي

بصدق شكرا ارجوان
و انا جاهز لأي مساعدة
إضغط للتوسيع...
كلامك صواب اخي محمد علينا تكريم و افضل تكريم لأختنا ارجوان
ارجوا منك أن تدع هذا التكريم اقوم به انا
 
يعطيك الصحة أرجوان على هذه الفعالية خلقت نشاط كنا اشتقنا اليه من زمن واعتذر عن غيابي على وعد بالمشاركة في قادم الفعاليات ان شاء الله
بارك الله فيك
 
images (2).jpegهذه هدية متواضعة منا لأختنا ارجوان على ما قامت به في الفعاليات التي قامت بها في المنتدى إن شاء الله لا تنقطع هذه الفعاليات حتى يصبح منتدانا الغالي أحسن منتدى من الفعاليات بدون أن نسى بقية المشاركات في بقية الاقسام
اشكر كل من الإخوة و الأخوات الكرام الذي شاركوا و ساهموا حتى في هذه الفعاليات حتى لو بكلمة طيبة
ارجوا أن يكون شعار كل عضو في المنتدى
اللمة تلمنا و تجمعنا
هذا مجرد تكريم لأختنا ارجوان من طرفي
اخوكم إلياس
 
قال إلياس:
شكرا ليك على المسابقة القيمة و الهادفة و الممتازة
بارك الله فيك اختي الكريمة على ما قمت به
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العفو اخي إلياس
لم تكن لتنجح الا بكم انتم
 
قال أرجوان:
العفو اخي إلياس
لم تكن لتنجح الا بكم انتم
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تستاهلي كل خير المهم إذا احتجت شيء رانا نتعاون مع في المنتدى كل الاعضاء كل باسمه
 
قال الامين محمد:
بصدق نشاط جيد و تحديات ممتعة
شكرا ارجوان على هذا النشاط

ادعو جميع الاخوة الى المشاركة
و اضافة فرق اخرى و رفع سقف التحدي في الكتابة و الترفيه
و خلق جو عائلي تنافسي

بصدق شكرا ارجوان
و انا جاهز لأي مساعدة
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك اخي محمد
باذن الله سنعيد المسابقة
في القريب العاجل باذن الله
 
قال فريد أبوفيصل:
يعطيك الصحة أرجوان على هذه الفعالية خلقت نشاط كنا اشتقنا اليه من زمن واعتذر عن غيابي على وعد بالمشاركة في قادم الفعاليات ان شاء الله
بارك الله فيك
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باذن الله اخي

شكرا جزيلا لك 🌹
 
قال إلياس:
مشاهدة المرفق 161077هذه هدية متواضعة منا لأختنا ارجوان على ما قامت به في الفعاليات التي قامت بها في المنتدى إن شاء الله لا تنقطع هذه الفعاليات حتى يصبح منتدانا الغالي أحسن منتدى من الفعاليات بدون أن نسى بقية المشاركات في بقية الاقسام
اشكر كل من الإخوة و الأخوات الكرام الذي شاركوا و ساهموا حتى في هذه الفعاليات حتى لو بكلمة طيبة
ارجوا أن يكون شعار كل عضو في المنتدى
اللمة تلمنا و تجمعنا
هذا مجرد تكريم لأختنا ارجوان من طرفي
اخوكم إلياس
إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك اخي الياس

والله ملقيت مانقول
يعجز اللسان عن الوصف

شكرا جزيلا لك 🌹🌹🌹🌹

والله فرحتني هذي المبادرة الطيبة منك
 
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