♡آلَفُريَقُ آلَأوٌلَ ♡~~~~~~~~الاخ استاذ الفلسفة كان غائب يلا انتو قررو له عقاب مناسب لعدم مشاركته معكمکْآنِتٌ آوٌلَ مًشُآرکْآتٌکْمً آوٌ آلَتٌحًدٍيَ هّيَ~~~~~~~~~~~~~~~~~~کْتٌآبًةّ قُصّةّکْآنِتٌ آلَمًرتٌبًةّ آلَآوٌلَﮯ مًنِ طِرفُکْمً وٌهّذِآ حًسِبً آلَتٌصّوٌيَتٌ مًنِ طِرفُ بًعٌض آلَآعٌضآء فُشُکْرآ لَهّمًوٌلَهّذِآ نِحًتٌسِبً لَکْمً 20نِقُطِةّآلَتٌحًدٍيَ آلَثًآنِيَ کْآنِ~~~~~~~~~~آکْتٌشُآفُ آلَآخِتٌلَآفُآتٌآلَصّوٌرةّ رقُمً وٌآحًدٍ 6آخِتٌلَآفُآتٌ صّحًيَحًةّ کْآمًلَةّ.5نِقُطِ لَکْلَ آکْتٌشُآفُ صّحًيَحًآلَمًجّمًوٌعٌ 30آلَصّوٌرةّ رقُمً آثًنِيَنِ 8آخِتٌلَآفُآتٌ صّحًيَحًةّ.5نِقُطِ لَکْلَ آکْتٌشُآفُ صّحًيَحًآلَمًجّمًوٌعٌ 40آلَصّوٌرةّ رقُمً ثًلَآثًةّ 7آخِتٌلَآفُآتٌ صّحًيَحًةّ.آلَمًجّمًوٌعٌ 35آلَتٌحًدٍيَ آلَثًآلَثً~~~~~~~~صّوٌر آلَفُصّوٌلَفُصّلَ آلَربًيَعٌ~~~~~~~4آعٌضآء قُآمًوٌ بًآلَنِشُر 5نِقُطِ لَکْلَ عٌضوٌآلَمًجّمًوٌعٌ 20نِآقُصّ 2نِقُطِتٌسِآوٌيَ 18فُصّلَ آلَخِريَفُ~~~~~~~4آعٌٌضآء قُُآمًًوٌٌ بًًآلََنِِشُُر 5نِِقُُطِِ لََکْلََ عٌٌضوٌٌآلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 20فُصّلَ آلَصّيَفُ~~~~~~~4آعٌٌضآء قُُآمًًوٌٌ بًًآلََنِِشُُر 5نِِقُُطِِ لََکْلََ عٌٌضوٌٌآلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 20نِِآقُُصّّ 2نِِقُُطِِ تٌٌسِِآوٌٌيََ 18فُصّلَ آلَشُتٌآء~~~~~~~4آعٌٌضآء قُُآمًًوٌٌ بًًآلََنِِشُُر 5نِِقُُطِِ لََکْلََ عٌٌضوٌٌآلََمًًجّّمًًوٌٌعٌٌ 20آلَتٌحًدٍيَ آلَرآبًعٌ~~~~~~~~آلَرسِمً آلَنِقُطِةّ5/10آلَــــــــــــمًـــــــــجّــــــمًــــــــــــوٌعٌ211نِـــــــقُــــــطِــــــةّ