النعمة من مطبخي

سلااامهذا احنا نسموه لفتات كان من بين أفضل الأكلات عندي بعد الشخشوخة ودرك في زوج ما بقاوش يعنوليبصح لذيذينيعطيك الصحة وشكرا ع مشاركتنا الطبق