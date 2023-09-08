النعمة من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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19 سبتمبر 2009
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الشرق-الوسط
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أنثى
’السلام عليكم ورحمة الله وبركاته’



جبتلكم أكلة تقليدية بالنسبة للمطبخ الجزايري تعتبر من أشهر الوصفات وطنيا وكل ولاية أو منطقة كيفاه تحضرها.


(النعمة الخاصة بولاية ڨالمة)

بعد ماتحضري عجين النعمة أو الفطير أو المسمن
تحضري المرق:
زيت+دجاج+بصل+ثوم+ملح+فلفل أسود+فلفل أحمر+حمص+جزر يتقلاو على،نار هادئة مع طماطم خضرا وطماطم مصبرة بعدها تمرقيها وتخليها تطيب
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تفوري المسمن مع الورق وتحليه كي يطيب المرق تسقيها وتاكلوها بالصحةوالهناء

(شهيتكم في الجنة)



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آخر تعديل:
يعطيك الصحة ربي يبارك فيك

كليتها عند صديق الدراسة الثانوية اصله من قالمة وتربى في سكيكدة وأبوه انتقل الى بوسعادة رئيس دائرة مانعرف والدته قالمية او سكيكدية اللي نعرفوا انو تشبه للشخشوخة لا؟
 
قال فريد أبوفيصل:
يعطيك الصحة ربي يبارك فيك

كليتها عند صديق الدراسة الثانوية اصله من قالمة وتربى في سكيكدة وأبوه انتقل الى بوسعادة رئيس دائرة مانعرف والدته قالمية او سكيكدية اللي نعرفوا انو تشبه للشخشوخة لا؟
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الله يسلمك
الله يبارك هذا السيد يعود عندو معرفة كبيرة بالأكل والعادات هههه
هي تشبه للشخشوخة البوسعادية في المسمن وإنما المرق حاجة خلاف
 

المرق تاعها تشبه شوي للشخشوخة فالاول حسبتها شخشوخة ههههه تلفت ظهرت شئ خلاف

بصحتكم الزينة يعطيك الصحة

 
شهيتينيييييييي :love::love: نموووووت عليه
دك تحيري تقولي كيفاش فتلمسان ويديروها
نديرو نفس الشئ ونسميوه تريد بالمرقة ( خاطر كاين تريد بالعسل يشربو بيه قهوة)
نموت عليه سيرتو فالبرد ويجي على غفلة
 
ها الهدرة اللي تقبش المشاعر
ربي يهديك سلطانتنا وينه حقي هههههه

روووعة والله و تسخف يعطيك الصحة
و الحاجة بصحتها عطيها حقي ههههه
 
يعطيك الصحة
تشبه لشخشوخة نتاع القبايل😋
جوعتيني بعدما تعشيت😋
 
سلااام

هذا احنا نسموه لفتات كان من بين أفضل الأكلات عندي بعد الشخشوخة ودرك في زوج ما بقاوش يعنولي 😅 بصح لذيذين 🙃

يعطيك الصحة وشكرا ع مشاركتنا الطبق 😇
 
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