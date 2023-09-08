النعمة من مطبخي

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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’السلام عليكم ورحمة الله وبركاته’
جبتلكم أكلة تقليدية بالنسبة للمطبخ الجزايري تعتبر من أشهر الوصفات وطنيا وكل ولاية أو منطقة كيفاه تحضرها.
(النعمة الخاصة بولاية ڨالمة)
بعد ماتحضري عجين النعمة أو الفطير أو المسمن
تحضري المرق:
زيت+دجاج+بصل+ثوم+ملح+فلفل أسود+فلفل أحمر+حمص+جزر يتقلاو على،نار هادئة مع طماطم خضرا وطماطم مصبرة بعدها تمرقيها وتخليها تطيب
جبتلكم أكلة تقليدية بالنسبة للمطبخ الجزايري تعتبر من أشهر الوصفات وطنيا وكل ولاية أو منطقة كيفاه تحضرها.
(النعمة الخاصة بولاية ڨالمة)
بعد ماتحضري عجين النعمة أو الفطير أو المسمن
تحضري المرق:
زيت+دجاج+بصل+ثوم+ملح+فلفل أسود+فلفل أحمر+حمص+جزر يتقلاو على،نار هادئة مع طماطم خضرا وطماطم مصبرة بعدها تمرقيها وتخليها تطيب
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