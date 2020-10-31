مشاركتي في مسابقة الأكلة التقليدية أول نوفمبر

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
جبتلكم مشاركتي في مسابقة أول نوفمبر
وهي تقديم وصفة تقليدية
وصفة النعمة أو الفطير
نحضر عجينة الرقاق نطيبها ونحطها جانبا
نحضر المرق
بصل وثوم زيت يتقلئ مع الدجاج والحمص
ملح فلفل أسود فلفل عكري كسبر
طماطم حب وطماطم مصبرة
نقطع الرقاق نحطو يفور
بعدها نسقيه بالمرق وشهية طيبة
اخيرا شهيتكم في الجنة عائلتي اللماوية
تحياتي
جبتلكم مشاركتي في مسابقة أول نوفمبر
وهي تقديم وصفة تقليدية
وصفة النعمة أو الفطير
نحضر عجينة الرقاق نطيبها ونحطها جانبا
نحضر المرق
بصل وثوم زيت يتقلئ مع الدجاج والحمص
ملح فلفل أسود فلفل عكري كسبر
طماطم حب وطماطم مصبرة
نقطع الرقاق نحطو يفور
بعدها نسقيه بالمرق وشهية طيبة
اخيرا شهيتكم في الجنة عائلتي اللماوية
تحياتي