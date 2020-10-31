مشاركتي في مسابقة الأكلة التقليدية أول نوفمبر

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
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إنضم
19 سبتمبر 2009
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السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته



جبتلكم مشاركتي في مسابقة أول نوفمبر

وهي تقديم وصفة تقليدية

وصفة النعمة أو الفطير


نحضر عجينة الرقاق نطيبها ونحطها جانبا

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نحضر المرق

بصل وثوم زيت يتقلئ مع الدجاج والحمص
ملح فلفل أسود فلفل عكري كسبر

طماطم حب وطماطم مصبرة

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نقطع الرقاق نحطو يفور
بعدها نسقيه بالمرق وشهية طيبة



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اخيرا شهيتكم في الجنة عائلتي اللماوية

تحياتي
 
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