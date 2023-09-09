ماهو زَين ،، معتقدات وأساطير

فريد أبوفيصل
:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
ماهو زين تعمل هاك ولا هاك
اذا تفهموا كلمة ،، ماهو زين ،، وموالفين تسمعوها من العجايز والكبار
بامكانك المتابعة
اذا لا تعرفها اقعد باه تفهم
بعض مما قيل في تصرفات نقوم بها لها تفسيرات على حساب اعتقادات وتجارب ناس بكري واخرى مرتبطة بارشادات مقتبسة من الدين الحنيف واخرى منافية لها تماما قد تدخل في الشرك
اقتبست بعضها من موقع وتقريبا سبق وسمعتها جلها وانتم اعطونا تعليق على بعض ما يلفت انتباهكم فيها
جمعتها من موقع تراث الجلفة من بحث الاستاذ بن سالم المسعود للأمانة
1- ماهو زين تصدّد كراعك للّي مڨابلك … لا توجه رجلك الى الشخص الجالس أمامك
2- ماهو زين تَصْلَح الدار في الليل … لا تكنس البيت في الليل
3- ماهو زين تشوف المراية في الليل … لا تنظر الى المرآة في الليل
4- ماهو زين تمشطي شعرك في الليل … لا تمشط المرأة شعرها في الليل لأنها ستترمّل
5- ماهو زين تخلي الطاجين منصوب فوڨ الكانون … لا تترك الطاجين على الموقد بل ارفعه اذا كنت لا تحتاجه للطهو، لأن ذلك نذير شؤم ومشاكل ويقال “الطاجين اذا ڨعد منصوب ما يسلكش الدَّين”.
6- ماهو زين تتڨسم لك الخبزة في الطاجين … اذا كانت المرأة تقوم بطهي خبزة على الطاجين ثم تنقسم لها الخبزة فمعناه يأتيها خبر وفاة
7- ماهو زين تسمع الهامة … اذا سمعت الهامة (البومة) تنغق (تنقڨ) فهذا نذير شؤم ويجب اخافتها بضوء شمعة
8- ماهو زين تتخطى المجرى “المجيرية” … لا تتخطّ مجرى مياه الصرف المنزلي
9- ماهو زين تكفّح الما الطابخ في المجرى “المجيرية” … لا ترم الماء الساخن في مجاري الصرف المنزلية أو في الشارع
10 – ماهو زين تويّل … ينهى عن الولولة
11- ماهو زين تدخل ولاّ تخرج من الدار والنساوين تطوي المنسج … لا تدخل الدار اثناء طيّ المنسج ولا تخرج منها اذا كنت داخلها
12- ماهو زين تتخطّى السدو … لا تتخطّ المنسج أثناء السدو
13- ماهو زين ترڨد بعد العصر … النهي عن النوم بعد العصر
14- ماهو زين تشوف بنها وهي تنكّع فيه … أن لا تنظر الأم الى الرضيع أثناء إرضاعه لأنها سيعجبها وقد تصيبه بعين حسد
15- ماهو زين تفتحها في الدار (المظلة) … ينهى عن فتح المظلة داخل الدار لأن ذلك نذير شؤم
16- ماهو زين تڨول “سيدي عبد الله” في الدار … ينهى عن قول “سيدي عبد الله” في الدار لأن ذلك نذير شؤم
17- ماهو زين تيدفّڤ الملح في الدار، راه ينوض الزڤا … التحذير من سكب الملح في الدار لأنه مجلبة للمشاكل
18- ماهو زين تصّبّح بارنب … إذا رأيت أرنبا في الصباح الباكر فهي نذير شؤم
19- ماهو زين ترڤد عند الباب … لا تنم عند عتبة الباب
20- ماهو زين تصكّح بكرعيك للسماء … لا ترفع رجليك الى السماء (ما تصكحش لسيدي ربي)
21- ماهو زين تمسح شواربك بالكسرة … لا تمسح شفتيك بقطعة خبز
22- ماهو زين تخلّي الكسرة طايحة في لارض … لا تترك الخبز ساقطا على الأرض بل احمله وضعه في مكان مرتفع وقل “حاشا نعمة سيدي ربي”
23- ماهو زين تدَلْوح بكراعك، راك تصلح الخير لي وراك ولّي ڤدّامك … لا تُدَلّ رجلك للخلف والأمام لأنك ستُذهب الخير الذي وراءك وأمامك
24- ماهو زين تلبس المرا لبسة راجلها … ينهى أن تلبس الزوجة ملابس زوجها
25 – ماهو زين تحط الحموم على وجهك … الحموم هو الفحم الأسود
26- ماهو زين تصفّر “التصفار” … ينهى عن التصفير
27- ماهو زين الراجل ياكل من البرمة/ المقلى، ينوض القبار نهار عرسو … ينهى عن أكل الرجل من البرمة أو المقلى لأن يوم عرسه ستندلع زوابع رملية
28- ماهو زين الراجل يرفد المقزل، تتفرڤ العايلة … ينهى عن حمل المغزل بالنسبة للرجل وإلا ستفترق العائلة
29- ماهو زين الراجل يرفد القربال، يولّي ذلاّل … لا يحمل الرجل الغربال وإلا سيكون جبانا
30- ماهو زين تڤقول كلمة “كحلة، أكحل” زيّن الفال … ينهى عن قول كلمة “أكحل” بل تُستبدل بكلمة “أدهم، دهمة” وبالنسبة للقهوة نقول “قهوة زرڤة” وليس “قهوة كحلة”.
اذا تفهموا كلمة ،، ماهو زين ،، وموالفين تسمعوها من العجايز والكبار
بامكانك المتابعة
اذا لا تعرفها اقعد باه تفهم
بعض مما قيل في تصرفات نقوم بها لها تفسيرات على حساب اعتقادات وتجارب ناس بكري واخرى مرتبطة بارشادات مقتبسة من الدين الحنيف واخرى منافية لها تماما قد تدخل في الشرك
اقتبست بعضها من موقع وتقريبا سبق وسمعتها جلها وانتم اعطونا تعليق على بعض ما يلفت انتباهكم فيها
جمعتها من موقع تراث الجلفة من بحث الاستاذ بن سالم المسعود للأمانة
1- ماهو زين تصدّد كراعك للّي مڨابلك … لا توجه رجلك الى الشخص الجالس أمامك
2- ماهو زين تَصْلَح الدار في الليل … لا تكنس البيت في الليل
3- ماهو زين تشوف المراية في الليل … لا تنظر الى المرآة في الليل
4- ماهو زين تمشطي شعرك في الليل … لا تمشط المرأة شعرها في الليل لأنها ستترمّل
5- ماهو زين تخلي الطاجين منصوب فوڨ الكانون … لا تترك الطاجين على الموقد بل ارفعه اذا كنت لا تحتاجه للطهو، لأن ذلك نذير شؤم ومشاكل ويقال “الطاجين اذا ڨعد منصوب ما يسلكش الدَّين”.
6- ماهو زين تتڨسم لك الخبزة في الطاجين … اذا كانت المرأة تقوم بطهي خبزة على الطاجين ثم تنقسم لها الخبزة فمعناه يأتيها خبر وفاة
7- ماهو زين تسمع الهامة … اذا سمعت الهامة (البومة) تنغق (تنقڨ) فهذا نذير شؤم ويجب اخافتها بضوء شمعة
8- ماهو زين تتخطى المجرى “المجيرية” … لا تتخطّ مجرى مياه الصرف المنزلي
9- ماهو زين تكفّح الما الطابخ في المجرى “المجيرية” … لا ترم الماء الساخن في مجاري الصرف المنزلية أو في الشارع
10 – ماهو زين تويّل … ينهى عن الولولة
11- ماهو زين تدخل ولاّ تخرج من الدار والنساوين تطوي المنسج … لا تدخل الدار اثناء طيّ المنسج ولا تخرج منها اذا كنت داخلها
12- ماهو زين تتخطّى السدو … لا تتخطّ المنسج أثناء السدو
13- ماهو زين ترڨد بعد العصر … النهي عن النوم بعد العصر
14- ماهو زين تشوف بنها وهي تنكّع فيه … أن لا تنظر الأم الى الرضيع أثناء إرضاعه لأنها سيعجبها وقد تصيبه بعين حسد
15- ماهو زين تفتحها في الدار (المظلة) … ينهى عن فتح المظلة داخل الدار لأن ذلك نذير شؤم
16- ماهو زين تڨول “سيدي عبد الله” في الدار … ينهى عن قول “سيدي عبد الله” في الدار لأن ذلك نذير شؤم
17- ماهو زين تيدفّڤ الملح في الدار، راه ينوض الزڤا … التحذير من سكب الملح في الدار لأنه مجلبة للمشاكل
18- ماهو زين تصّبّح بارنب … إذا رأيت أرنبا في الصباح الباكر فهي نذير شؤم
19- ماهو زين ترڤد عند الباب … لا تنم عند عتبة الباب
20- ماهو زين تصكّح بكرعيك للسماء … لا ترفع رجليك الى السماء (ما تصكحش لسيدي ربي)
21- ماهو زين تمسح شواربك بالكسرة … لا تمسح شفتيك بقطعة خبز
22- ماهو زين تخلّي الكسرة طايحة في لارض … لا تترك الخبز ساقطا على الأرض بل احمله وضعه في مكان مرتفع وقل “حاشا نعمة سيدي ربي”
23- ماهو زين تدَلْوح بكراعك، راك تصلح الخير لي وراك ولّي ڤدّامك … لا تُدَلّ رجلك للخلف والأمام لأنك ستُذهب الخير الذي وراءك وأمامك
24- ماهو زين تلبس المرا لبسة راجلها … ينهى أن تلبس الزوجة ملابس زوجها
25 – ماهو زين تحط الحموم على وجهك … الحموم هو الفحم الأسود
26- ماهو زين تصفّر “التصفار” … ينهى عن التصفير
27- ماهو زين الراجل ياكل من البرمة/ المقلى، ينوض القبار نهار عرسو … ينهى عن أكل الرجل من البرمة أو المقلى لأن يوم عرسه ستندلع زوابع رملية
28- ماهو زين الراجل يرفد المقزل، تتفرڤ العايلة … ينهى عن حمل المغزل بالنسبة للرجل وإلا ستفترق العائلة
29- ماهو زين الراجل يرفد القربال، يولّي ذلاّل … لا يحمل الرجل الغربال وإلا سيكون جبانا
30- ماهو زين تڤقول كلمة “كحلة، أكحل” زيّن الفال … ينهى عن قول كلمة “أكحل” بل تُستبدل بكلمة “أدهم، دهمة” وبالنسبة للقهوة نقول “قهوة زرڤة” وليس “قهوة كحلة”.