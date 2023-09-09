ماهو زَين ،، معتقدات وأساطير

تقريبا نفس الحال عندا

معتقدات تصل الى حد انها تعتبر قواننين او طقوس دينية

مع كبار السن مستحيل يغفلوا عليها او يتركوها تكون في البيت

نزيدك عندنا

خياطة الثوب في الليل

قص الاظافر يوم الاربعاء

وضع قميص قديم لتنظيف و تجفيف البيت

ضرب الباب الرئيس للبيت اللي يخرج للشارع

لبس الاحمر