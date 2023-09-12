بلماضي: “الفوز المحقق أمام السنغال مهم بالنسبة لمنتخبنا الوطني”

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
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أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، أهمية الفوز المحقق اليوم الثلاثاء، في المباراة التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب السنغالوصرح بلماضي، خلال ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المواجهة: “واجهنا أكبر فريق في افريقيا، ولعبنا الند للند، رغم أن المباراة جرت خارج ملعبنا”.

كما أضاف: “هذا الفوز مهم لمنتخبنا الذي يتواجد في مرحلة اعادة البناء، بالنظر لعدد اللاعبين الجدد الذين التحقوا مؤخرا”.

وتابع جمال بلماضي: “عدنا بقوة مؤخرا، بدليل نتائجنا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا، وأتمنى قيادة المنتخب للمشاركة في كأس العالم”.
 
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