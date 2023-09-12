المنتخب الوطني يحقق الفوز في وديته أمام بطل إفريقيا

حقق المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، الفوز في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب السنغال، على ملعب هذا الأخير.

وأنهت العناصر الوطنية الشوط الأول من هذه المباراة التحضيرية، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.



وخلال الدقيقة الـ64 من عمر الشوط الثاني، تمكن فارس شعيبي، من تسجيل هدف السبق للخضر برأسية محكمة.



وانتهت هذه المباراة التحضيرية، لصالح المنتخب الوطني، الذي حقق فيها الفوز بالآداء والنتيجة (1-0)، على حساب المنتخب السنغالي.

