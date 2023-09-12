المنتخب الوطني يحقق الفوز في وديته أمام بطل إفريقيا

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,802
النقاط
2,306
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
1694557769485.png

حقق المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، الفوز في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بمنتخب السنغال، على ملعب هذا الأخير.
وأنهت العناصر الوطنية الشوط الأول من هذه المباراة التحضيرية، بنتيجة التعادل السلبي بدون أهداف.

وخلال الدقيقة الـ64 من عمر الشوط الثاني، تمكن فارس شعيبي، من تسجيل هدف السبق للخضر برأسية محكمة.

وانتهت هذه المباراة التحضيرية، لصالح المنتخب الوطني، الذي حقق فيها الفوز بالآداء والنتيجة (1-0)، على حساب المنتخب السنغالي.
 
مبروك الفوز المعنوي .. ان شاء الله تكون بداية جديدة لمسيرة لا خسارة ..
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
العودة
Top